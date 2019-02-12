Трапы — "виновники" трагедий в аэропортах

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Трапы — "виновники" трагедий в аэропортах

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Фото © Patrick Seeger/dpa via AP

Сегодня утром в аэропорту Барнаула под пассажирами рейса "Уральских авиалиний" обрушился трап. Верхняя площадка подломилась, и люди попадали друг на друга с пятиметровой высоты. Никто не погиб, но трое получили серьёзные переломы. Транспортные прокуроры начали проверку в воздушной гавани. "Уральским авиалиниям" очень не везёт с трапами — именно на рейсе этой авиакомпании в 2017-м погибла маленькая девочка, упавшая с трапа в Пулково со своей бабушкой. Лайф вспоминает другие случаи, когда безалаберность аэропортовых служб либо трагическое стечение обстоятельств приводили к похожим последствиям.

28 сентября 2017-го 1,5-годовалая Варя погибла после падения с трапа в Пулково

Причиной признали некачественный ремонт трапа. На механика завели дело, но через год прекратили в связи с примирением сторон

Фото: © L!FE

После Пулково транспортные прокуроры проверили самоходные трапы по всей России

Много проблем нашли в Уральском регионе. Трапы не ремонтировали, не регистрировали в ГИБДД. Ими управляли люди без допуска

Фото: Сергей Черный via Creative Commons Attribution-ShareAlike

В феврале 2017-го 70-летняя Лилия С. упала с трапа в Домодедово

Она прилетела в Москву из Минвод. Женщина получила перелом плеча и черепно-мозговую травму

Фото: 3dman_eu via Pixabay

В декабре 2017-го Стюардесса Utair выпала из самолёта во Внуково

Между дверью и фюзеляжем образовался зазор. Женщина зацепилась и некоторое время провисела на руках, однако не удержалась

Фото: © Maxfastov, via Wikimedia

В декабре 2016-го в Шереметьево при спуске с трапа упал 62-летний Анатолий В.

Рейс прилетел из Гонконга. Мужчина получил травму головы. Его доставили в медпункт аэропорта, а затем отвезли в больницу в Химки

Фото: © A.Savin, Wikimedia Commons

В сентябре 2015-го пассажирка получила травму колена при падении с трапа

В Красноярске во время посадки трап отошёл от крепления. "Красавиа" согласилась компенсировать ущерб после обращения в прокуратуру

Фото: Papas Dos via Wikimedia

Видео инцидента в барнаульском аэропорту:

Автор:
ПК
Павел Кочегаров
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