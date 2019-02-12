Чиновника, грозившего "дать в рыло" за критику, штрафовали за плохую работу

По Сети распространяется видео, на котором грузный мужчина со злым лицом орёт на оператора и грозит ей "хлопнуть в рыло". Героем ролика оказался госслужащий из Брянской области, директор коммунальной компании "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов. Автор видео критиковала его за лужи на дороге и требовала убрать снег. Цуканов в ответ порекомендовал ей "сначала протрезветь, а потом лужи искать", прыгнул в свой внедорожник и, уезжая, чуть не задел женщину крылом. Сейчас Сергей Николаевич уже публично извинился, но поздно. Лайф выяснил, что фамилия госслужащего хорошо знакома в суземской прокуратуре и суде. Цуканова и его компанию не меньше 16 раз привлекали к ответственности за разнообразные нарушения законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Видео инцидента:
На своём внедорожном "опеле" Цуканов, похоже, гоняет без правил
За последние полтора года на него оформили минимум 4 административных протокола за превышение скорости.
На следующий день после публикации видео чиновник извинился
Он признал, что в конфликтной ситуации повёл себя неправильно. По его словам, лужи на дорогах устранили в течение двух часов.
— Я прошу извинения за некорректно выраженные слова и своё поведение
Сергей Николаевич Цуканов
Глава Суземского района Борис Слипухов обещал разобраться с подчинённым
Он назвал поведение главы управляющей компании неадекватным и пообещал освободить его от должности.
- Популярные
- По времени