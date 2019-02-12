Чиновника, грозившего "дать в рыло" за критику, штрафовали за плохую работу

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Чиновника, грозившего "дать в рыло" за критику, штрафовали за плохую работу

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Фото: © Кадр из видео YouTube/Брянские Новости

Сергея Цуканова и его компанию многократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащий уход за жилыми домами, нарушения пожарных норм и неубранную территорию.

По Сети распространяется видео, на котором грузный мужчина со злым лицом орёт на оператора и грозит ей "хлопнуть в рыло". Героем ролика оказался госслужащий из Брянской области, директор коммунальной компании "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов. Автор видео критиковала его за лужи на дороге и требовала убрать снег. Цуканов в ответ порекомендовал ей "сначала протрезветь, а потом лужи искать", прыгнул в свой внедорожник и, уезжая, чуть не задел женщину крылом. Сейчас Сергей Николаевич уже публично извинился, но поздно. Лайф выяснил, что фамилия госслужащего хорошо знакома в суземской прокуратуре и суде. Цуканова и его компанию не меньше 16 раз привлекали к ответственности за разнообразные нарушения законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Видео инцидента:

На своём внедорожном "опеле" Цуканов, похоже, гоняет без правил

За последние полтора года на него оформили минимум 4 административных протокола за превышение скорости.

На следующий день после публикации видео чиновник извинился

Он признал, что в конфликтной ситуации повёл себя неправильно. По его словам, лужи на дорогах устранили в течение двух часов.

— Я прошу извинения за некорректно выраженные слова и своё поведение

Сергей Николаевич Цуканов

Глава Суземского района Борис Слипухов обещал разобраться с подчинённым

Он назвал поведение главы управляющей компании неадекватным и пообещал освободить его от должности.

Автор:
ПК
Павел Кочегаров
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