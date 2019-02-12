Как Почта России заставила страдать коптевского маньяка

Осуждённый на пожизненный срок убийца четырёх человек Сергей Застынчану выиграл в Салехардском городском суде Ямало-Ненецкого автономного округа дело о взыскании с ФГУП "Почта России" компенсации морального вреда, так как предприятие вовремя не доставило в суд отправленные им письма. Суд присудил ФГУП выплатить убийце Сергею Застынчану 200 рублей.

В своём исковом заявлении в суд к ФГУП "Почта России" Сергей Застынчану написал, что требует с предприятия компенсации морального вреда в размере 21 тысячи рублей.

Оказалось, что 26 марта 2018 года он через администрацию ФКУ ИК-18 УФСИН России по ЯНАО — колонии для пожизненно осуждённых "Полярная сова" — направил два простых почтовых отправления в суд. Однако данные письма в суд доставлены не были, так как ФГУП "Почта России" их потеряло.

По словам Сергея Застынчану, он обратился с письменной претензией в ФГУП "Почта России", однако она не была удовлетворена.

— На этом основании истец полагает о нарушении его прав как потребителя, ставит вопрос о компенсации морального вреда, который оценивает в 21 000 руб., — говорится в судебном иске Сергея Застынчану к Почте России.

Как отмечает в своём решении судья Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Артём Паршуков, истец, принимавший участие в судебном заседании посредством видеоконференции из колонии, настаивал в удовлетворении иска, так как испытывал моральные страдания в связи с утерей писем, а также в связи с отказом ответчика (ФГУП "Почта России") удовлетворить его претензию.

Судья Артём Паршуков размер запрошенной Сергеем Застынчану компенсации морального вреда счёл завышенным и в итоге взыскал в его пользу компенсацию в 200 рублей.

Между тем решение Салехардского городского суда не вступило в законную силу, так как ФГУП "Почта России" подало апелляцию в вышестоящий суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сергей Застынчану, прозванный коптевским маньяком, был осуждён на пожизненное заключение приговором Мосгорсуда в 2005 году. В 2004 году гастарбайтер из Молдавии ради ограбления убил четырёх пожилых москвичек в их квартирах.

Соседи последней жертвы сообщили, что накануне в квартире завершился ремонт, который делал приезжий из Молдавии. Строители, с которыми когда-то работал молдаванин, указали адрес его проживания, после чего 25-летний мужчина был задержан. Дело рассматривалось в суде с участием коллегии присяжных, которые сочли Застынчану виновным и не заслуживающим снисхождения.