За вора ответишь. Генералов криминального мира хотят сажать на 15 лет

Так называемые воры в законе и криминальные авторитеты в России рискуют повторить печальную судьбу своих единомышленников из Грузии. Уже только за одну свою "должность" они могут получить до 15 лет лишения свободы. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок.

По мнению опрошенных Лайфом юристов и полицейских, появление в УК РФ новой статьи 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" позволит следствию легко доказывать виновность воров в законе, так как ни один из "законников" не откажется от своего статуса в суде и признает, что он занимает определённое положение в иерархии преступного мира России. Путин предложил наказывать за это лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как отмечается в пояснительной записке, к президентскому законопроекту об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок говорится, что в первоначальной редакции статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в ней") установлена уголовная ответственность лидера ОПГ, но только в том случае, если указанное лицо было основателем преступного сообщества, а уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена.

Согласно же президентскому законопроекту, и устанавливается уголовная ответственность, именно за факт лидерства такого лица в преступной иерархии.

— Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, — говорится в проекте статье 210.1 УК РФ.

В пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении Лайфа), по мнению президента РФ Владимира Путина, сейчас криминальные авторитеты могут избегать ответственности "благодаря своему положению", но при этом уголовная ответственность за сам факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена.

Кроме того, глава государства также предложил вывести в отдельный состав преступления факт участия в собраниях преступного сообщества, сохранив за это деяние то же наказание, которое уже предусмотрено. Наказание по другим частям статьи 210 УК "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" президент предложил ужесточить.

Сейчас ответственность для лидеров преступного мира возможна только по части 4 статьи 210 УК РФ, когда в деятельности преступной группы участвует лицо, занимающее "высшее положение" в иерархии.

Первый приговор по этому составу преступления был вынесен в 2017 году — вор в законе Мамука Чкадуа (Гальский) получил 17 лет строгого режима. Такое же обвинение предъявляли Захарию Калашову (Шакро Молодому), но в суде было только дело о вымогательстве против него.

Как отметил в разговоре с Лайфом юрист Роман Вернега, с появлением в УК РФ статьи 210.1 позволит следствию более легко доказывать виновность воров в законе, так как ни один из "законников" не откажется от своего статуса в суде и признает, что он занимает определённое положение в иерархии преступного мира России. Ведь если "коронованный" вор в законе на суде заявит, что таковым не является, его на воровской сходке лишат привилегированного статуса, отмечает юрист Вернега.

По словам юриста, в России с появлением статьи 210.1 УК РФ будет действовать простое правило, как в Грузии: данная норма — занятие высшего положения в преступной иерархии введена в Уголовный кодекс ещё в 2004 году. Задержанных полицией грузинских "воров" просто на камеру спрашивают, являются ли они ворами в законе. Как рассказывают, ни один из криминальных авторитетов от своего статуса не отказался, не променял его на свободу. Все идут на нары, продолжает свой рассказ юрист Вернега.

Ещё в 2004 году в Грузии был принят закон, разрешающий привлечение к ответственности только за признание принадлежности к воровскому миру. Предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Задержанного спрашивали: "Ты вор в законе?" Если он отвечал утвердительно, то его привлекали к ответственности. Если же отказывался от своего "статуса", то, по воровским понятиям, терял свой авторитет среди криминальных кругов

Между тем опрошенные Лайфом оперативные сотрудники МВД России признаются, что действительно для задержания вора в законе почти нет оснований, если, конечно, нет информации, что "криминальный лидер" балуется наркотиками и у него в кармане, например, пиджака, лежит доза кокаина или героина. А може,т в автомобиле, в котором он передвигается, в бардачке лежит пистолет Макарова, на рукоятке которого — отпечатки пальцев авторитета. Главной проблемой для нас является слабая доказательная база по обвинению криминальных авторитетов, жалуется оперативник Лайфу. И конечно, если президентский законопроект примут, то отправлять воров за решётку станет проще.

Однако именно благодаря находке в автомобиле 10 февраля 2019 года в окрестностях подмосковного города Видное полицейские задержали вора в законе Раджика Нижневартовского. 48-летнего дагестанского авторитета взяли у дома в деревне Каргино, в которой он живёт уже несколько лет. При обыске его машины оперативники нашли свёрток с белым порошком. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим веществом — героином общей массой более 4 граммов, говорят в ГУ МВД РФ по Московской области.

В отношении Раджика Нижневартовского возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Если вина криминального авторитета будет доказана судом, он может отправиться в тюрьму сроком до 15 лет.

Не так давно в МВД России подсчитали воров в законе. Их около 400 человек. Из них более 300 находятся на свободе.

Как отмечают эксперты, за последние 20 лет количество криминальных авторитетов в России сократилось в три раза. В 1998 году таких насчитывалось 1600 человек, а сейчас — не более 400.

Сокращение количества российских "законников" за последние 20 лет в три раза объясняют просто — перестреляли друг друга, в бурные 90-е и начало нулевых. Да, на кладбищах теперь у них сходки проходят, говорит Лайфу оперативник из МВД.