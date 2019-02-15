Смертельный самострой. Как в России постройки-нелегалы убивают людей

Следственный комитет выяснил, что трёхэтажный дом в Красноярске, в котором вечером 14 февраля 2019 года произошёл взрыв холодильника, оказался самостроем. Суд ещё в 2016 году постановил его снести. Однако владелец здания не спешил исполнять закон. По данным же Минэкономразвития РФ, в стране незаконно возведено более 200 тысяч жилых домов, которые подключены к электрическим и газовым сетям с нарушениями. Как предполагают в МЧС РФ, весь этот самострой — это бомбы замедленного действия.

Как выяснили следователи СК РФ по Красноярскому краю, многоквартирный трёхэтажный жилой дом на улице Кандагарской в Красноярске, где вечером 14 февраля в одной из квартир взорвался холодильник, в результате чего на втором и третьем этажах обрушились перекрытия, был построен незаконно. В результате взрыва два человека погибли. В результате происшествия шесть квартир дома были разрушены полностью, ещё десять пострадали частично

— Здание возвели на участке, выделенном под частное домостроение. Разрешительные документы собственникам на строительство многоквартирного дома не выдавались, — рассказывают в СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По словам юриста Александра Островского, проблема контроля за возведением самостроя в России заключается в том, что не существует единой структуры, которая бы боролась с этим явлением.

— Региональные администрации просто не замечают или делают соответствующий вид, что на участке под индивидуальное жилищное строительство — ИЖС — возводят многоквартирный дом. Когда он уже практически готов, а квартиры выкуплены десятками семей, чиновники, формально обращаются в суд, требуя признать многоквартирный дом самостроем. И тогда судебные тяжбы растягиваются на годы, — возмущается юрист Александр Островский.

Как отмечает юрист, застройщик приходит в суд с выданным одной из коммерческих экспертных организаций заключением, признающим постройку безопасной для проживания.

— Руководствуясь позициями сторон и представленными документами, суд признаёт самострой законным. Ведь часто экспертные заключения выдаются на любой вкус, в основе всего лежит банальная безответственность. Потом данное решение администрация оспаривает и так — годами, — говорит Островский.

По данным Министерства экономического развития РФ, такие постройки обнаружены на 57,7 тысячи участках для жилищного строительства юридических лиц и на 141,2 тысячи участках для индивидуального жилищного строительства — ИЖС — физических лиц.

Только на территории Московской области зарегистрировано 363 дома, которые власти считают самовольно построенными.

А вот в Сочи, по данным вице-мэра города Константина Михайлькова, возведено более 500 самостроев.

— Мы сами инициировали снос незаконно возведенных домов. Мы уже добились судебных решений, и 54 дома будут снесены, — отмечает вице-мэр.

С юристом Александром Островским согласен и адвокат Олег Сухов.

— Ведь самовольные постройки возводятся без соблюдения градостроительных норм и правил, для них могут быть использованы некачественные материалы и конструкции, не соблюдены пожарные и санитарные нормы, что приводит к катастрофам и гибели людей, — считает адвокат Сухов.