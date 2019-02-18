В Саранске ревнивец убил девушку спустя год, как она простила ему откушенный нос

21-летний житель Саранска Олег Мышадаев сам явился в полицейский участок с признанием о том, что расправился со своей девушкой — 20-летней Александрой Шапошниковой.

Очередная история любви закончилась не счастливой свадьбой, а кровавой расправой. Олег и Александра познакомились несколько лет назад на первом курсе музыкального училища, пишет паблик "Плохие новости". Между молодыми людьми вспыхнула страсть, которая со стороны парня со временем переросла в неконтролируемую ревность.

"Отелло" в порыве ярости не раз поднимал на девушку руку и угрожал убийством. А она раз за разом прощала своего избранника. Даже когда Олег во время очередной ссоры откусил девушке кончик носа в ноябре 2017-го. Тогда она даже попросила в суде не сажать парня в тюрьму, и ему дали год условно. Это решение стоило ей жизни.

Убийство произошло в ночь с 8 на 9 февраля во время пьяных посиделок. Олег, Александра и её подруга Карина выпили пять бутылок водки на троих. Карина отправилась спать в другую комнату, а парень закатил своей девушке очередную сцену ревности, пишет vsar.ru.

На этот раз взбешённый житель Саранска набросился на Александру с особой жестокостью. Он схватил молоток и стал бить её по голове. Девушка потеряла сознание, но мерзавцу этого оказалось мало. Он продолжил издевательства, изрезав возлюбленную ножом, а потом попытался пронзить её бильярдным кием.

Когда проснувшаяся Карина увидела девушку в крови, то её это не удивило. Ведь Олег и раньше нередко избивал свою избранницу, а на шум и крики постоянно жаловались соседи. Поэтому подруга решила, что Александра просто спит, и тихо ушла.

А "Отелло" только наутро осознал, что натворил, и решил скрыть следы преступления. Он отнёс тело Александры в ванную, смыл с него кровь, а затем привёл в порядок квартиру. Там с трупом возлюбленной он провёл два дня. И лишь потом сам отправился к правоохранителям. СУ СКР по Республике Мордовия в отношении Мышадаева возбудило дело по статье "Убийство". Теперь изуверу грозит до 15 лет колонии.