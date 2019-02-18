СКР допрашивает мать 6-летнего ребёнка, который провёл ночь в парке

Следователи московского управления СК РФ возбудили уголовное дело по факту инцидента с шестилетним ребёнком, который провёл ночь один на территории парка "Лосиный остров" в Восточном округе столицы.

По информации Лайфа, столичные следователи допрашивают мать — 33-летнюю москвичку по имени Надежда. По её словам, 17 февраля 2019 года в 21 час 30 минут сын убежал от неё, когда они находились на территории парка "Лосиный остров".

Со слов матери ребёнка, инцидент произошёл в тот момент, когда она ехала мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына остановила машину.

В этот момент ребёнок выскочил из салона автомобиля и убежал. Произошло это в 21:30 17 февраля 2019 года. В субботу в 5 утра она подала заявление в отдел МВД РФ.

Утром 18 февраля заблудившегося мальчика увидели автолюбители на заправочной станции, в районе 103-го километра МКАД, что недалеко от заповедника "Лосиный остров". Они вызвали скорую помощь и полицейских.

По информации паблика Baza, мальчик заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако ребёнок сумел освободиться и самостоятельно вышел из леса.

Однако мать ребёнка, 33-летняя Надежда, всё отрицает, заявляя, что он всё придумал. По некоторым данным, у шестилетнего сына Надежды, которого она воспитывает одна, есть психические отклонения.