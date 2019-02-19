Экс-полковник ГРУ Квачков вышел на свободу

По информации Лайфа, экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу из колонии строго режима № 5 УФСИН РФ по Республике Мордовия, где отбывал 8-летний срок наказания за подготовку вооружённого мятежа и возбуждение ненависти.

Напомним, Зубово-Полянский районный суд Мордовии 6 февраля 2019 года принял решение об освобождении Владимира Квачкова из колонии благодаря подписанным президентом России Владимиром Путиным поправкам в УК РФ о частичной декриминализации статьи 282 УК "Возбуждение ненависти или вражды".

Таким решением Зубово-Полянский районный суд Мордовии удовлетворил ходатайство адвоката экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова Андрея Витиканова о пересмотре приговора.

Экс-полковник ГРУ получил широкую известность в марте 2005 года, когда был задержан как предполагаемый организатор покушения на экс-главу РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, но позже был дважды оправдан вердиктами присяжных. Однако в 2013 году Квачков был признан виновным в подготовке к мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность. С учётом неотбытого срока он, задержанный в конце 2010 года, должен был провести под стражей ещё два года.