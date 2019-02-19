История с похищением, которую не покажут в кино. Бизнесмен не смог выкупить жену

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История с похищением, которую не покажут в кино. Бизнесмен не смог выкупить жену

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Фото:  twitter/SusanaCarrera4, CEN

Мексиканка Сусана Каррера исчезла, когда пришла забрать одного из своих детей из дома подруги. Похищение женщины попало на камеру наблюдения.

Камера запечатлела момент, когда Сусану схватил неизвестный мужчина и затолкал в стоящую рядом машину после того, как женщина позвонила в дверь. А через неделю в штате Веракрус, Мексика, её обезглавленный труп нашли в чёрном пакете со страшной запиской. Её, предположительно, написали похитители.

Это случилось со мной, потому что мой муж отказался платить выкуп

Текст записки

Как выяснилось позже, Сусана и её муж были бизнесменами — владели компанией Pexaluminio, пишет Daily Mail. И похитители требовали у её супруга выкуп в размере 4 млн песо (около 14 млн руб.). Однако они не получили деньги и изощрённо расправились с мексиканкой.

<p>Сусана Каррера. Фото: twitter/SusanaCarrera4</p>

Сообщение об убийстве подтвердил её муж. Несколько часов спустя после трагедии он написал пост в "Фейсбуке", где благодарил всех, кто поддерживал его в это страшное время. По информации местных СМИ, семья женщины просто не смогла собрать средства для выплаты выкупа.

<p>Фото: CEN</p>

Спасибо всем за ваши молитвы и пожелания, чтобы моя жена Сусана Каррера вернулась домой. К сожалению, она не смогла. Она мертва

Муж Сусаны Карреры

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