Нам не жалко. Почему "Газпром" не замечает хищения на миллиарды

В скандальном деле советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, обвиняемого в краже газа на несколько десятков миллиардов, до сих пор нет потерпевшей стороны. По идее, это должна быть монополия ПАО "Газпром", но газовщики пока хранят молчание.

Защита сенатора Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, утверждает, что в уголовном деле о многомиллиардном хищении газа до сих пор нет потерпевшей стороны. Это важно для дела и обвинения. Посколько речь идёт о хищениях в "дочках" ПАО "Газпром", то госмонополия должна выступить в этом качестве, оценив ущерб.

Как отмечает один из адвокатов, участвующий в защите фигурантов уголовного дела о многомиллиардном хищении газа в Северокавказском федеральном округе (СКФО), Сергей Шишов, исходя из фабулы дела ПАО "Газпром" уже давно должно быть потерпевшим, но таковым его всё ещё не признали.

— От ПАО "Газпром" в уголовном деле нет даже заявления о факте хищения газа компании, но при этом дело почему-то возбудили. На основании чего — непонятно, отмечает защитник Сергей Шишов.

Лайф направил запрос в ПАО "Газпром" с просьбой прокомментировать информацию защиты Арашуковых. Однако получить оперативный комментарий у газовой компании Лайфу не удалось.

Адвокат сенатора Рауфа Арашукова Анна Ставицкая считает дело против своего подзащитного и его отца незаконным.

— Вины мой подзащитный не признаёт. Не признаёт вины, как я знаю, и его отец, советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, — заявила она.

Напомним, Рауф Арашуков и его отец, Рауль Арашуков, были задержаны 30 января 2019 года и по решению суда заключены под арест на два месяца, до 30 марта 2019-го. Сейчас они содержатся в столичном СИЗО "Лефортово".

Так, сенатору Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в организованном преступном сообществе, организации двух убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Рауль Арашуков подозревается в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом, Раулем, которое занималось махинациями и хищением газа ПАО "Газпром". Более чем за десять лет организованное преступное сообщество (ОПС) Арашуковых похитило у госкомпании газа на общую сумму более 30 млрд рублей.

Кроме того, следствие полагает, что сенатор Рауль Арашуков может быть причастен к убийствам в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

В рамках дела Арашуковых, кроме их родственника, гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, арестованы заместитель генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, директор филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузер Хашукаев, гендиректор ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов, а также исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов.

По данным следствия, всем им инкриминируется участие в организованном преступном сообществе и мошенничество.