Топ-менеджера "Пробизнесбанка" ищет Интерпол

Экс-банкира Александра Железняка из "Пробизнесбанка" объявил в розыск Интерпол. Запрос в Интерпол направило Международно-правовое управление СК РФ. По данным СК РФ, заочно арестованный судом экс-банкир Александр Железняк скрывается в США. Его обвиняют в выводе из "Пробизнесбанка" более 80 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя "Пробизнесбанка", в котором могло исчезнуть, по разным оценкам, от 40 до 67 млрд руб., было возбуждено Следственным комитетом России ещё в 2017 году. Сейчас же стало известно о том, что владелец банка объявлен в международный розыск Интерполом.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Александра Железняка. По данным правоохранительных органов, он задолжал своим клиентам более 83 млрд рублей.

Экс-банкира обвиняют в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как установило следствие, обвиняемые организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им же компаниям. Последние направили их на счета кипрского офшора, к которым имели доступ организаторы аферы. Кроме того, деньги выводились из банка под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг. Доверенные лица участников аферы конвертировали полученные рубли в доллары и выводили их в офшоры.