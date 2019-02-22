Опасный залог. Как финансисты оставляют россиян без машин

По данным Лайфа, полицейские участки и суды в десятках регионов России завалены заявлениями от обманутых заёмщиков автоломбарда "Национальный кредит". Под вывеской финансово-кредитной организации в России действуют настоящие рэкетиры, которые отнимают у людей их автомобили. Обращения в полицию и суды чаще всего результатов не приносят. Там только разводят руками: "Будьте внимательнее, читайте договоры перед тем, как их подписывать".

На сайте автоломбарда "Национальный кредит" говорится, что компания имеет представительства в 17 регионах страны, а её услугами остались довольны более 30 тысяч человек. Только вот о тех клиентах, кто остался недоволен услугами заёмщиков, ни слова.

Однако, как выяснил Лайф с коллегами из паблика Mash, тех, кто остался недоволен работой автоломбарда, в разных городах России — сотни.

К сожалению, в большинстве случаев, как в столице Республики Марий Эл — городе Йошкар-Оле, в Республике Чувашия — городе Чебоксары, людям, которые считают себя обманутыми в автоломбарде "Национальный кредит", полицейские отказывают в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения, которые надо решать в суде.

Так и поступил житель Санкт-Петербурга Николай Митрофанов. Он подал иск в суд в отношении "Национального кредита" и лизинговой компании, которая, как утверждает Николай, незаконно отобрала у него автомобиль, под залог которого он взял в автоломбарде "Национальный кредит" 69 тысяч рублей.

По словам Николая, заёмщик отдаёт в залог "Национальному кредиту" паспорт технического средства (ПТС), а фирма подсовывает ему договор о купле-продаже его машины. Он предупредил компанию, что на пять дней просрочит выплату.

Но в "Национальном кредите" слова питерца Николая Митрофанова не услышали или не захотели услышать. Так долг в 69 тысяч рублей превратился в запредельные 666 999 рублей. По бумагам, которые Николай подписал, оказалось, что он продал свой автомобиль "Национальному кредиту".

Похожая история произошла и с жителем подмосковного города Мытищи Андреем Бондаренко.

По его словам, некоторое время назад он оказался в тяжёлой ситуации. Вложив в бизнес около 3 миллионов рублей, прогорел. Часть средств — 220 тысяч — брал под залог ПТС автомобиля KIA Rio в компании "Лизинг брендарий". Смог вернуть 240 тысяч. После этого ему насчитали чудовищные проценты — в десять раз больше тела кредита.

— Стоимость моей машины 800 тысяч рублей, а я по договору продал её вчетверо дешевле, получив обратно в лизинг. При этом кредиторы не платили за автомобиль налоги, страховку, игнорируя все лизинговые требования, — утверждает житель Мытищ.

Однако на своём сайте автоломбард предупреждает, конечно, что пеня при просрочке составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день. Минимальная процентная ставка — от 2,5% в месяц. Максимальная процентная ставка — 88,2% годовых, или 7,42% в месяц. А заём можно погасить не ранее чем через 61 день. Максимальный период погашения долга — 36 месяцев.

Приводят на сайте "Национального кредита" и пример расчётов. Сумма займа: 120 000 руб. Срок займа: 12 месяцев. Проценты: 6% в месяц (72% годовых). Ежемесячный платёж: 17 200 руб. Итого к возврату: 206 400 руб.

Между тем сейчас Николай Митрофанов ждёт суда, где надеется доказать свою правоту и вернуть свой автомобиль.

А вот житель Чебоксар Андрей Никифоров сумел в суде доказать, что его обманули в "Народном кредите" и ООО "Авто стайл лизинг".

По словам Андрея Никифорова, он обратился в суд с иском к ООО "Авто стайл лизинг" и "Народному кредиту" по поводу предоставления займа под залог автомобиля.

Как выяснил суд, под влиянием обмана Андрей Никифоров подписал договор купли-продажи и договор финансовой аренды (лизинга) на принадлежащий ему автомобиль, денежную сумму по договору купли-продажи в размере 230 тысяч он не получил, а намерений продать автомобиль у него не было.

— Истец (Андрей Никифоров) получил денежную сумму по договору купли-продажи 90 000 рублей, которая более чем в два раза меньше продажной цены автомобиля — 230 000 рублей, которая была указана в документах. Поэтому суд признал договор финансовой аренды (лизинга) автомобиля между Никифоровым Андреем Геннадьевичем и ООО "Авто стайл лизинг" недействительным.

Лайф обратился за комментариями в "Национальный кредит". Однако получить оперативный комментарий от автоломбарда не удалось.

Между тем опрошенные Лайфом юристы советуют быть прежде всего внимательными, когда читаете договор, и не ставить свою подпись где попало.

— Рамок [по процентным ставкам] у нас абсолютно никаких нет. Организация даёт вам деньги на тех условиях, на которых вы подписали. А именно — штрафные санкции и процент кредитования. Это две основные вещи, на которые клиент соглашается добровольно, поэтому их так сложно оспорить в судах, — рассказал Лайфу руководитель общества защиты прав потребителей "Потребнадзор" Александр Виноградов. — Ну если только человек сам согласился взять кредит под 500% годовых.

Впрочем, даже если МФО насчитала клиенту огромный долг, спасением для клиента может стать 333-я статья Гражданского кодекса РФ, где говорится о принципах уменьшения неустойки.

— Судьи очень хорошо ею пользуются. Допустим, вы должны одну тысячу, а пять тысяч вам насчитали пеней, штрафов и процентов. Грамотный судья [по 333-й статье ГК РФ] это сбавит до тысячи долга и полутора тысячи штрафа, — объясняет Виноградов. — И даже если в первой инстанции судья обязал вас выплатить полную сумму штрафов, это имеет смысл оспаривать, потому что часто вторая инстанция сбавляет размер неустойки. И у меня были случаи, когда человеку присуждали 130 тысяч, а он сбивал на второй инстанции до 50 тысяч.

Существует общая правовая позиция, говорит Виноградов, по которой клиент признаётся более юридически слабой стороной по делу. Но послабление возможно только по решению суда.

С Виноградовым согласен и юрист Александр Иноядов.

По его словам, главное, что нужно делать, — внимательно читать условия договора.

— В договоре должна быть корректно указана ставка, а также все иные условия передачи автомобиля в залог. Стоит обратить внимание на наличие пунктов о дополнительных комиссиях и платежах: если изначально вы не соглашались и не знали о таких условиях, подписывать договор не нужно, — уверен юрист Александр Иноядов.

Кроме того, юрист утверждает, что ломбард не должен брать деньги за оценку автомобиля, а сама процедура должна быть прозрачной. — Проверьте, не появились ли в отчёте об оценке "лишние" повреждения, которые могут также повлиять на размер ставки. Обращайте внимание и на основные пункты договора: это не должен быть договор купли-продажи, хотя и с таким столкнуться можно, — считает он.

По мнению юриста Романа Вернеги, нельзя исключать, что в "Национальном кредите" заёмщиков сознательно доводят до длительной просрочки платежей, уклоняясь от переговоров с ними о погашении долга, увеличивая таким образом сумму долга в несколько десятков раз за счёт пеней, прописанных в договоре лизинга. Или, считая себя по фиктивным договорам собственниками транспорта, обращаются в суд по истребованию автотранспорта, либо своими силами в досудебном порядке в отсутствие заёмщика забирают принадлежащее заёмщику транспортное средство, как в истории с петербуржцем Николаем Митрофановым.