Суд арестовал москвичку, оставившую ребёнка ночью в лесу

Преображенский районный суд Москвы в пятницу, 22 февраля 2019 года, рассмотрел ходатайство столичного Следственного управления СК РФ об аресте сроком на два месяца 34-летней Надежды Куликовой. Её шестилетний ребенок был найден с пакетом на голове на окраине парка "Лосиный Остров" ранним утром 18 февраля 2019 года. Суд поддержал следствие и отправил ее на 2 месяца в СИЗО.

Сегодня обвиняемая Куликова продолжила играть в "молчанку". Десятки вопросов журналистов о ребенке, воспитании и той страшной ночи остались без ответа.

Следователи столичного управления СК РФ возбудили уголовное дело в отношении Надежды Куликовой по статье 105 ч. 2 УК РФ — "Покушение на убийство".

По информации Лайфа, следователи СК РФ задержали 34-летнюю женщину 18 февраля 2019 года сразу после допроса.

— Надежда Куликова до решения суда об аресте находится в изоляторе временного содержания ГУ МВД РФ по Восточному административному округу Москвы, — сказал Лайфу собеседник в столичной полиции.

Следователи подозревают, что Надежда Куликова умышленно привезла шестилетнего сына 17 февраля 2019 года вечером на территорию парка "Лосиный Остров". Там женщина надела на голову ребёнку пакет, связала ему руки скотчем и, привязав к дереву, уехала.

— Скорее всего, женщина надеялась, что ребёнок погибнет от переохлаждения, — говорит собеседник Лайфа в правоохранительных органах Москвы. — А во время обыска машины матери шестилетнего мальчика следователи нашли там три рулона скотча и нож.

Напомним, Надежда Куликова в 5 утра 18 февраля 2019 года подала в полицейский участок заявление о пропаже сына.

Тогда женщина рассказала полицейским, что инцидент произошёл в тот момент, когда она ехала мимо заповедника "Лосиный Остров" и по просьбе сына остановила машину.

— В тот момент ребёнок выскочил из салона автомобиля и убежал. Произошло это в 21:30, — рассказала женщина полицейским.

Между тем утром 18 февраля заблудившегося мальчика увидели случайные прохожие в районе 102-го км МКАД, что недалеко от заповедника "Лосиный Остров". Ребёнок шёл вдоль дороги с мешком на голове, который был перемотан скотчем.

Очевидцы отвели ребёнка на автозаправку, которая находится рядом, и накормили. Мальчик рассказал, что в лес его привела мама, надела на него пакет, перевязала скотчем, привязала к дереву и оставила одного в лесу. К счастью, ребёнок сумел освободиться и самостоятельно выйти из леса.

Позже ребёнку вызвали скорую помощь, а также полицейских.

По мнению старшего помощника председателя СКР генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, мать оставила ребенка в парке умышленно.