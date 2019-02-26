Как в банкоматах Сбербанка пропадают деньги клиентов

По столичному региону прокатилась целая эпидемия: банкоматы Сбербанка России дали сбой. Клиенты закладывали в устройства свои деньги, а на их счета поступала только часть суммы. Эти обстоятельства заставляли людей нервничать и подавать заявления о фактах возможного мошенничества в полицию и руководству кредитной организации.

Вы подходите к банкомату, по купюре закладываете нужную сумму в приёмник, нажимаете пресловутое "зачислить", как через несколько минут выясняется, что все ваши денежки уже в сейфе банкомата, а вот на вашем счету только, к примеру, половина.

Именно с такой ситуацией столкнулся 38-летний житель Москвы по имени Даниил.

Даниил пришёл в отделение ПАО "Сбербанк России", расположенное по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 19, и в один из расположенных там банкоматов поместил денежные средства в сумме один миллион рублей с целью зачисления их на свою банковскую карту. Однако на банковский счёт поступило 730 000 рублей, при этом чек банкомат не выдал.

Тогда, испугавшись, что внесённые им в банкомат деньги пропали, молодой человек обратился с заявлением в полицию и в Сбербанк России с просьбой разобраться в ситуации и найти пропавшие деньги.

В Сбербанке России Лайфу подтвердили, что описанный Даниилом инцидент действительно произошёл в отделении банка, расположенном в городе Москве в Огородном проезде в доме 19.

— Из-за технического сбоя часть наличных денежных средств, внесённых клиентом на карту, была принята банкоматом, но не была зачислена на счёт в момент проведения операции. В тот же день по обращению клиента проведена выгрузка банкомата, в ходе которой подтвердился факт наличия в банкомате не зачисленной на счёт суммы. После оформления документов эта сумма была переведена банком на счёт клиента, — заявили Лайфу в Сбербанке России.

Между тем в Сбербанке России Лайфу рассказали, что нужно делать клиентам, если в момент проведения операции по снятию или внесению наличных в банкомат происходит сбой.

— Надо составить и подать обращение в банк, в котором указать номер банкомата, он указан на лицевой панели, адрес, где установлено устройство, а также дату и время операции, — рассказали Лайфу в Сбербанке России и добавили, что также важно непосредственно перед внесением денег в банкомат пересчитывать сумму.

Как отмечается на сайте кредитной организации, у Сбербанка одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств).

Наличие такой масштабной сети удобно для клиентов, если всё работает как часы. Зато любой сбой в работе банкоматов столь крупного банка приводит к серьёзным проблемам, и решать их частенько приходится самим клиентам.

Также, как и в столичном отделении в Огородном проезде, с проблемой банкомата столкнулся и житель подмосковного посёлка Нахабино.

Клиент внёс около 7,5 тыс. рублей в банкомат Сбербанка. После того как аппарат принял деньги, на табло неожиданно высветилось, что денег нет, и карта была возвращена. Средства на счёте не появились.

— Я позвонил на номер 900, и оператор сформировала обращение. Понимая, что подтверждающих документов о транзакции у меня нет (банкомат не выдал чека) и в принципе неясно, как работает система, банк стал отсылать СМС со смещением сроков рассмотрения моего запроса.

Оказалось, что банкоматы Сбербанка "съедают" деньги не только в столичном регионе.

В Красноярске клиентку оставили без зарплаты, которую она пыталась внести на карту через банкомат в местном торговом центре "Оптима".

— Вносила 38 тысяч наличными в банкомат на улице Молокова. Вставила карту, внесла деньги пачкой. На экране появилась надпись: "Заберите лишние купюры". А их по факту нет, они остались внутри, всё зажевало. Потом экран грузился пару минут — и всё вернулось в главное меню. Деньги и карту банкомат не вернул. Подала заявку, которой не занимаются. Инкассации не предвидится в ближайшее время. Это была вся моя заработная плата в этот день. Хотела положить на карту — и осталась совершенно без денег, — пожаловалась клиентка.

Подобный случай произошёл и в Петербурге. Когда клиент воспользовался услугой по зачислению наличных денежных средств на счёт карты через банкомат ПАО "Сбербанк России", произошёл сбой.

По словам клиента, в банкомат была внесена сумма 26 тысяч рублей, в работе устройства произошёл сбой. В результате чего денежные средства не были зачислены на счёт карты.

А вот во Владивостоке, благодаря "отлаженной" работе банкомата ПАО "Сбербанк России", одна из клиенток осталась без денег.

— Не пришло 16 000 рублей на карту. Банкомат выдал техническую ошибку, распечатал чек о том, что деньги не перечислены, вернул 4000 рублей, а остальные 16 000 нет! Сразу же позвонила на 900, приняли обращение, — рассказывает потерпевшая клиентка Сбербанка во Владивостоке.

Если всё же, после того как вы направили претензию в Сбербанк, потерявшиеся деньги вам не вернули, то тогда опрошенные Лайфом юристы советуют обращаться с жалобами на кредитную организацию в прокуратуру.

— Прокуратура проведёт проверку по факту незаконного удержания денежных средств и, в случае выявления нарушений со стороны банка, выдаст банку предписание о возврате. Кроме того, клиент может обратиться в суд с иском о возврате средств и взыскании морального вреда, — считает адвокат Александр Островский.

Между тем, по словам юриста, согласно действующему законодательству, у Сбербанка России есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть претензии клиентов.