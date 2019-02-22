В Кирове 2-летняя девочка умерла, кушая от голода порошок, пока мама веселилась

Девочку обнаружила в квартире её бабушка, которая, по предварительным данным, пришла поздравить малышку с днём рождения. 20 февраля ей должно было исполниться три года.

Маме девочки Марии К. всего 21 год. Она воспитывала ребёнка одна и, по словам соседей, периодически пропадала на несколько дней, пишет КП. Девочка оставалась без присмотра. И теперь это обернулось трагедией — малышку нашли мёртвой. По предварительным данным, она умерла от обезвоживания, пока её мама около недели была в очередном "загуле". Также рассматривается версия с отравлением — девочка от голода могла съесть стиральный порошок.

Когда девочке было года полтора-два, бабушка от них уехала. Елена с тех пор изменилась, они перестали гулять во дворе с другими детьми. Елена иногда пропадала на день, а то и несколько, оставляла девочку одну Соседка

И если мама не интересовалась ребёнком, то, судя по всему, всеми силами пыталась устроить личную жизнь. В соцсетях у неё стоял статус "Влюблена", а среди подписок был десяток пабликов с эротическим контентом и пошлыми картинками.

По словам друзей, Мария была весёлой, общительной и доброй, пишет группа "Плохие новости". Но порой её общительность доводила до того, что она вела себя очень доступно с противоположным полом. На странице у девушки можно увидеть фото с откровенным декольте и шикарными букетами.

Пока мама веселилась с друзьями, девочка звала на помощь как могла: плакала, а однажды даже стала бросать игрушки из окна, чтобы привлечь внимание. Но в этот раз на помощь никто не пришёл. Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мать погибшей девочки уже задержали.