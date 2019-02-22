Она обожала животных. Пёс загрыз девушку на Украине, а хозяин бросил её умирать

О страшной гибели Жени А. в Вознесенске Николаевской области сначала сообщила в соцсетях её старая знакомая. Девушку доставили в больницу ещё живой, но, к сожалению, врачи не сумели её спасти.

По словам подруги Юлии Полевской, в роковой вечер Женя гуляла со своим знакомым, у которого, предположительно, и была бойцовая собака. Ротвейлер набросился на девушку, нанеся ей страшные раны. Хозяин оттащил собаку и оставил девушку умирать, пишет группа "Плохие новости". Пострадавшую доставили в больницу, но медики проиграли битву за её жизнь.

Мне рассказали, что Женю привезли в больницу около 22:00. Она была в ужасном состоянии. Скальп снят, ноги разорваны в клочья. Врачи пытались её спасти, делали всё возможное. Но около 4 часов утра Женя умерла. Причина смерти — большая кровопотеря Юлия Полевская, знакомая Жени

При каких обстоятельствах произошло нападение, пока не известно. Но Юля рассказала, что Женя сама никогда бы не стала провоцировать пса. Девушка очень любила животных. Кроме того, перед трагедией на той же улице на агрессивную собаку жаловался ещё один мужчина, пишут "Факты".

Она была абсолютно адекватным спокойным человеком. Наоборот, она очень любила животных. <...> Женя обожала моих собак, у меня даже сохранились фотографии, как она их обнимает Юлия Полевская, знакомая Жени

Судя по информации в соцсетях, Женя родом из Тюмени, а на Украину она приехала учиться. Девушка получила профессию модельера-конструктора и в целом была творческим человеком. Её тело украшали татуировки и пирсинг, но за неформальной внешностью стояло и нечто большее — она любила читать, хотя и привлекала её в основном мрачная эстетика.

У Жени осталась только старенькая бабушка, а мать была лишена родительских прав и давно отказалась от дочки. По словам правоохранителей, на момент смерти девушка находилась в состоянии алкогольной интоксикации. Сейчас возбуждено дело по статье "Умышленное убийство", разыскивается хозяин растерзавшей Женю собаки.