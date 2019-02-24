Убийца на Невском. Лихач копил нарушения, но на это никто не реагировал

Поздней ночью 24 февраля чёрный BMW X6 вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов на Невском проспекте в Питере. Двое погибли. За рулём сидел 30-летний Мурад Касымов, чья история оказалась уже классической для участников подобных страшных ДТП. За плечами у Мурада — больше полусотни штрафов и полицейских протоколов. Как рассказали Лайфу в региональном ГУ МВД России, прав его лишили ещё в ноябре, но он продолжал гонять на своём чёрном внедорожнике: в нашей стране пока не придумали способа заставить человека, лишённого прав, не садиться за руль. Получается абсурдная ситуация, когда лихача ловят и лишают прав повторно, продлевая срок "бесправной" езды. В совокупности у некоторых набегает по полсотни лет запрета на вождение.

40-летний Тодд Кроуэлл родился в тёплой Джорджии, но в 2015-м переехал из США в холодный Санкт-Петербург. Судя по фотографиям из "Инстаграма" и "Фейсбука", Тодд очень любил путешествия и Россию. Он объездил полстраны и побывал в таких местах, где и наши соотечественники нечасто путешествуют: Байкал, Алтайский край, Иркутская область. Бывал в Казани, Улан-Удэ.

Минувшей ночью его жизнь и жизнь 38-летней москвички Елены прервал пьяный уроженец Азербайджана, который не должен был садиться за руль.

По пути наплевательского отношения к водительским обязанностям Мурад пошёл как минимум в 2012-м. Он покинул место ДТП, и ему ещё тогда грозило лишение прав.

Сейчас на нём висит приличный долг по многочисленным штрафам. Приставы завели на Касымова не меньше 17 исполнительных производств о принудительном взыскании долга. Лихач не платил штрафы за превышение скорости, допускал просрочку по налоговым платежам.

По версии "Фонтанки", которую она озвучила со ссылкой на местное МВД, водитель надышался азота из надувных шариков. Это популярное в последние годы увлечение стало полулегальной заменой наркотиков. Малые концентрации закиси азота вызывают чувство опьянения и лёгкую сонливость. При вдыхании чистого газа быстро развиваются наркотическое состояние и асфиксия.

Следователи возбудили на Мурада дело по части шестой статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц". Шестая часть описывает преступление, совершённое в состоянии опьянения. Выходит, силовики уже точно знают: водитель был "под мухой".

За это его могут отправить за решётку на срок от четырёх до девяти лет.

В США, на родине погибшего Тодда, после того, как человека второй раз поймают за рулём пьяным, ему грозит год лишения свободы. И неважно, выпил он банку пива или нализался "до соплей". Поймают в третий раз — до пяти лет тюрьмы. Вдумайтесь, американца посадят на пять лет, если он просто систематически садится за руль нетрезвым, а гражданину РФ, который погубил двоих, будучи в ноль пьяным, грозит четыре года.

— Человек некурящий, непьющий даже, — так о Касымове отзываются его знакомые. — Лет уже восемь он был в сторону верующего, очень сильно. В день три-четыре раза молился. Ни в рестораны, ни в кафе, ни в какие клубы не ходил. Говорил, что всё это грех.

Мурад Касымов родился в 1989 году в древнем селе Ялвадж, расположенном на равнинной части Азербайджана. В Петербург переехал примерно в 2010-м с братом и отцом. До 2016-го отец лихача, Каграман Касымов, работал как индивидуальный предприниматель — торговал носками. Брат Метлеб по примеру отца завёл небольшой бизнес по продаже одежды. Источник доходов Мурада официально неизвестен: предположительно, он торгует блатными номерами автомобилей.