За незаконную добычу янтаря предлагают сажать на 5 лет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении уголовной ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или других полудрагоценных камней.

Согласно законопроекту правительства, в действующую статью 191 УК РФ "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга" "за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарём" предлагают добавить пункт: наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Если же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, то будет грозить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Сейчас за нелегальную добычу янтаря предусмотрена только административная ответственность. Согласно статье 7.5 КоАП РФ, самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывается штрафом в размере 500 тысяч рублей. А вот компаниям, сотрудники которых будут пойманы за незаконную добычу янтаря, грозит солидный штраф — 60 миллионов рублей.

Однако в Правительстве России считают, что штрафы не способны остановить нелегальную добычу янтаря, и предлагают законодателям ужесточить наказание чёрным копателям вплоть до уголовного и за данное правонарушение лишать свободы сроком до 5 лет. Ужесточение наказания для чёрных копателей позволит более эффективно противодействовать самовольной добыче и незаконному обороту янтаря, считают в российском правительстве.

По оценкам экспертов, ежегодная мировая добыча янтаря составляет 500–800 тонн. Более 65% этого объёма приходится на долю России, остальное — на Литву, Латвию и Польшу. На территории Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов янтаря, возраст которого достигает 50 миллионов лет.

По данным УМВД РФ по Калининградской области, с 2016 года ежегодно привлекалось к административной ответственности более тысячи чёрных старателей. А ежегодный объём только конфискованного у них янтаря составляет около 25 тонн. Стоимость же янтаря, изъятого правоохранителями у злоумышленников за последние три года, оценивается примерно в четыре миллиарда рублей.