Мать погибшей в Кирове девочки хотела сдать её в детдом, когда той был всего год

Сейчас мать, бросившая двухлетнюю девочку одну в квартире на неделю, находится под арестом.

Появляются всё новые и новые подробности в ужасающем деле 21-летней Марии К. Девушка, оставившая дочку дома умирать без еды и воды, хотела избавиться от девочки ещё два года назад.

В переписке 2017 года девушка говорила, что хочет сдать дочку в детдом, и просила не винить её за такое решение, пишет телеграм-канал "Следак шепнул". К кому обращалась Мария, пока не разглашается. Однако, если бы ей всё же удалось осуществить задуманное, возможно, девочка сейчас была бы жива.

Нашёлся и отец девочки — 25-летний Алексей. По его словам, он даже не знал, как живёт его ребёнок, пишет "Регион онлайн". На своей странице в соцсети парень написал статус: "Моя любимая девочка, спи спокойно!" За такие слова мужчина подвергся критике со стороны пользователей. Они обвинили горе-отца в том, что раньше он не интересовался судьбой дочки.

Напомним, малышку нашла мёртвой бабушка, пришедшая поздравить внучку с трёхлетием. Мать бросила дочку и ушла в недельный "загул", но тоже поздравляла малышку с днём рождения в соцсетях, пока та умирала. Сейчас Марии вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.