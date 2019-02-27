Появилось страшное видео взрыва поезда в Каире, где прохожих накрыло волной огня

Читайте также

Появилось страшное видео взрыва поезда в Каире, где прохожих накрыло волной огня

718

Видео: Telegram/Lshort

Погибнуть в жуткой аварии с загоревшимся в Каире поездом могло более 20 человек.

На страшных кадрах видно момент взрыва поезда и начавшийся после пожар, перекинувшийся на одно из зданий. Людей накрыло лавиной огня, от которой они пытались спастись. Некоторые убегали с воспламенившейся одеждой.

Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Поезд сошёл с рельсов и протаранил платформу в районе станции Рамсис. В жуткой аварии могло погибнуть более 20 человек, ещё около 50 — пострадать. Предварительно, россиян среди погибших не оказалось.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×