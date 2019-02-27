Муза "краснодарского каннибала". Как повариха заставила мужа убивать

В Краснодаре вынесен первый приговор по нашумевшему делу супругов Бакшеевых, обвиняемых в убийстве человека. Его тело они пустили на заготовки-полуфабрикаты. На основании вердикта суда присяжных Прикубанский райсуд приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству. Сама она с решением суда не согласилась. Теоретически у её защиты есть 10 дней на то, чтобы обжаловать приговор. Её мужа Дмитрия будут судить позже: расследование дела продолжается. К тому же недавно он был переведён из СИЗО в спецбольницу из-за опасной инфекции.

43-летнюю бывшую медсестру и повариху военного училища Наталью Бакшееву судили за то, что 8 сентября 2017 года она подговорила своего мужа Дмитрия убить и расчленить их 35-летнюю случайную знакомую Елену Вахрушеву, с которой они поссорились во время застолья. Как установило следствие, "Бакшеев в силу своего слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги. В этой связи, вооружившись ножом, который мужчина хранил при себе в своём рюкзаке, он нанёс новой знакомой два удара в область груди. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал".

Коллегия присяжных Прикубанского райсуда признала Бакшееву полностью виновной и не заслуживающей снисхождения. Во время прения сторон прокурор запросил для неё 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года после отбытия наказания. Суд назначил ей 10 лет лишения свободы.

Эта страшная история началась 11 сентября 2017 года, когда рабочие краснодарской компании "Энергопромпоставка" ремонтировали дорогу на перекрёстке улиц Гастелло и Дзержинского. Это как раз напротив Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза Серова. Один из рабочих заметил в дорожной пыли мобильный телефон, который, судя по всему, обронил кто-то из прохожих. Он покрутил трубку в руках. Ничего ценного: старый Samsung, тем более с битым дисплеем. Парень открыл галерею в телефоне и буквально отпрянул — там были фотографии отрезанной человеческой головы и кисти руки. На других снимках неизвестный мужчина прикладывал эти останки к своему рту, имитируя их поедание. Рабочий показал снимки своим коллегам, после чего они решили сдать телефон в полицию. В этот момент к рабочим подошёл мужчина с собакой и стал спрашивать, не находили ли они тут случайно мобильный телефон. Ребята оторопели: это был тот самый "каннибал" со снимков. Они ответили, что ничего не находили, чем очень расстроили мужчину. Когда тот удалился, они поехали с телефоном в отделение полиции Прикубанского округа.

Так оперативники и вышли на 35-летнего Дмитрия Бакшеева, жившего в общежитии на территории военного училища на улице Дзержинского вместе со своей женой. Бакшеев уже догадывался, что за ним придут. Он забаррикадировался в комнате, и оперативникам пришлось выбивать дверь. Бакшеев попытался дать бой полицейским, но те его быстро скрутили. Его жена — Наталья — сдалась сама. Она работала в училище медсестрой. Оперативники осмотрели комнату супругов и нашли ведро с водой, где были подтёки бурого цвета, очень похожие на кровь.

Бакшеев не стал отпираться и рассказал историю про снимки в телефоне. Поздно вечером 8 сентября он выгуливал собаку в районе улиц Гастелло и Дзержинского. В местной лесополосе он якобы и наткнулся на страшную находку — женскую голову и руку. Он положил эти останки в свой рюкзак и принёс домой. Уже в комнате сделал фотосессию с головой и кистью. Затем положил останки в пластиковое ведро, налил туда холодной воды и спокойно отправился спать. На следующее утро Бакшееву нужно было идти на работу — он делал ремонт в одной из квартир дома на улице Петра Мельникова.

На допросе мужчина спокойно рассказал полицейским, что достал останки из ведра, опять сложил их в рюкзак и поехал на работу на рейсовом автобусе. А уже в другой квартире и сделал несколько фотографий, прикладывая останки к своему рту. К делу маньяк подошёл творчески: отрезал канцелярским ножом несколько пальцев от кисти и фотографировал, засовывая их в свой нос. Отработав в квартире смену, Бакшеев повёз человеческие останки обратно в общежитие, где сложил их в ведро с водой. И снова спокойно лёг спать как ни в чём не бывало.

Маньяк утверждал, что расстался с останками только 10 сентября: утром он снял с мёртвой головы скальп, сложил голову и кисть в пакеты и выбросил их на территории училища.

Оперативники нашли в холодильнике супругов несколько банок и пакетов с замороженными кусками мяса и лоскутами кожи. Эксперты определили, что это человеческие останки.

Выяснилось, у местных полицейских уже давно и неоднократно были поводы задержать семейку каннибалов. Как рассказал Лайфу один из оперативников, стражам порядка часто приходилось навещать Бакшеевых по вызову соседей, однако о тёмной стороне их жизни они не догадывались.

— То он её изобьёт, то она его. Но на фоне некоторых других семей в микрорайоне — вполне ещё нормальные люди. Правда, однажды Дмитрий украл велосипед, — рассказывал один из местных полицейских, не уточнив, чем закончилось для мужчины это дело.

Помимо драк, скандалов и пьяных разборок Бакшеевы были известны многим людям и своим странным поведением. Например, сумками, которые оставляли кровавые лужи.