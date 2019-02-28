В Перми парень зарезал 17-летнюю возлюбленную, пока очевидцы снимали на камеру

Чудовищный случай произошёл в посёлке Яйва Пермского края. 20-летний Андрей А. жестоко убил 17-летнюю школьницу, встретив её на улице. Девушка умерла по дороге в больницу, а убийца пустился в бега, но его удалось задержать.

Парень заподозрил подругу в неверности, и им настолько овладела ревность, что он избил девушку руками и ногами, а потом стал наносить ей удары ножом. При этом жуткую расправу снимали на камеру несколько прохожих, пишет паблик "Происшествия Соликамск". Когда же кто-то решил вмешаться и вызвал скорую, Инну (имя изменено) было уже не спасти.

А начиналось всё как обычная история любви. Школьница встречалась с парнем постарше и выглядела счастливой. Он спортсмен, лыжник, она — активистка, примерная ученица, увлекающаяся искусством и пишущая картины. На скромной страничке Инны в соцсетях — рисунки и милые фото в школьной форме. Но что-то пошло не так. Андрей жаловался на свою подругу, и из его уст даже звучали угрозы в адрес возлюбленной: "Бесит, порешаю её когда-нибудь".

После того как ревнивец расправился с возлюбленной, он попытался бежать. Но спустя несколько часов полицейским удалось его задержать на трассе, ведущей в город Березники, расположенный неподалеку. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Парню грозит до 15 лет тюрьмы, пишет "Пермь онлайн". Мать Андрея до сих пор не может поверить в произошедшее.