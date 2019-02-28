Интерпол задержал российского банкира, подозреваемого в краже 2,4 млрд

Бывший вице-президент "Пробизнесбанка" Ярослав Алексеев задержан в окрестностях польской столицы — города Варшавы, где он проживал в одном из частных домов. Суд воеводства по запросу МВД страны арестовал Ярослава Алексеева сроком на 40 дней.

По информации Лайфа, за время, что экс-банкир будет находиться под стражей, Управление международного сотрудничества Генпрокуратуры России направит своим польским коллегам все необходимые материалы, которые доказывают, что Алексеев обвиняется в России по тяжкой экономической статье 160 ч. 4 УК РФ "Совершение растраты или хищения в особо крупном размере". Если вина экс-банкира будет доказана, то ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что Басманный районный суд Москвы в 2017 году вынес решение о заочном аресте экс-банкира и объявил его в федеральный, а позже и в международный розыск по линии Интерпола.

По данным следствия, в 2014 году Алексеев вступи​л в организованную группу, созданную председателем правления "Пробизнесбанка" Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере.

Следователи предполагают, что с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд руб., выдавая кредиты фиктивным компаниям.

В августе 2015 года Центробанк лишил "Пробизнесбанк" (головной банк финансовой группы "Лайф"​) лицензии и назначил туда временную администрацию. Через два месяца банк признали банкротом. Проверка финансового состояния выявила крупномасштабные операции по выводу активов, ущерб от действий его руководителей превысил 34 млрд руб. АСВ выявило недостачу ​на 69,8 млрд руб. в ходе инвентаризации имущества, банк был признан банкротом.

Ранее подельника Ярослава Алексеева, бывшего руководителя "Пробизнесбанка" Александра Железняка объявил в розыск Интерпол.

По данным следствия, экс-банкир похитил из "Пробизнесбанка" более 83 млрд рублей. Он, так же как и Алексеев, заочно арестован Басманным районным судом Москвы. Александр Железняк скрывается в США.

Как установило следствие, обвиняемые организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным им же компаниям. Последние направили их на счета кипрского офшора, к которым имели доступ организаторы аферы. Кроме того, деньги выводились из банка под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг. Доверенные лица участников аферы конвертировали полученные рубли в доллары и выводили их в офшоры.