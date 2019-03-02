Правду о гибели группы Дятлова узнали во время секретной проверки

По данным Лайфа, ещё в начале 2015 года секретную проверку расследования уголовного дела о гибели туристов из группы Игоря Дятлова провели следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ — Сергей Шкрябач и Владимир Соловьёв.

Именно проверяя материалы уголовного дела о гибели группы Дятлова, которое расследовали сотрудники Прокуратуры Свердловской области в феврале 1959 года, сотрудник СК РФ выяснил, что 9 туристов стали жертвами схода небольшой лавины и паники, охватившей альпинистов.

— Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 1 февраля 1959 года и к его концу только усилился, о чём свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия — неизбежной, отмечали в своём исследовании Владимир Соловьёв и его коллега Сергей Шкрябач в начале 2015 года.

Как отмечают эксперты, именно масса снега на склоне стала критической.

— Первоначально сползающая масса снега короткое время сдерживалась натяжением проседающей палатки. Первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику. А быстро усиливавшееся давление снега не дало возможности не только взять верхнюю одежду, но и организованно покинуть палатку, считают эксперты из СК РФ.

По словам криминалистов СК РФ — последние из покинувших палатку продирались уже через всё увеличивающуюся массу снега, что вынудило туристов инстинктивно броситься вниз по склону в направлении предполагаемого леса.

— Единственной возможностью попытаться выжить в тех условиях для них была попытка как можно быстрее спуститься в лес, создать укрытие и обеспечить тёплую ночёвку до улучшения погоды, считают следователи СК РФ.

По версии Владимира Соловьёва и Сергея Шкрябача, пока часть группы пыталась сохранить костёр, который удалось разжечь, другие пошли к палатке, третьи же спустились к реке в поисках более надёжного убежища. Последние, по всей видимости, упали под скрытые под снегом пустоты, с чем и связаны их травмы.

Именно разгул стихии отрабатывается сейчас Генеральной прокуратурой в качестве приоритетной версии случившегося.

По словам, начальника Управления по надзору над исполнением федерального законодательства Прокуратуры Свердловской области Андрея Курьякова, в ближайшие дни группа экспертов отправляется на место гибели группы Дятлова — в окрестности горы Холатчахль — и проведёт там необходимые эксперименты, которые докажут или опровергнут предположения коллег из СК РФ, что туристов погубила снежная лавина.

— Современные технологии позволяют проанализировать данные более тщательно. Уже запрошены и изучены архивные документы из Ивделя, Серова, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Расследовать события шестидесятилетней давности будет команда из четырёх прокуроров. Будет проведён ряд экспертиз. В том числе судебно-медицинская, отмечает прокурор Курьяков.

Между тем следователи СК РФ считают, что к появлению множества версий о таинственной гибели туристов привёл непрофессиональный подход следователей Свердловкой областной прокуратуры 60 лет назад.

Согласно материалам уголовного дела, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах.

Версий гибели туристов превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

В туристическую группу входили десять человек. Из них шестеро были студентами Уральского политехнического института (УПИ, ныне — Уральский государственный технический университет, Екатеринбург): Людмила Дубинина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин; еще трое были выпускниками этого вуза: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль.

Также к группе был прикреплён инструктор по туризму Александр (настоящее имя — Семён) Золотарёв. Все участники имели опыт туристических походов, были снабжены всем необходимым. Возглавлял группу студент 5-го курса радиотехнического факультета УПИ Игорь Дятлов.