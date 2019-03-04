За порогом цензуры. Почему в МВД процветает хамство

По информации Лайфа, в центральном аппарате МВД России проводится служебная проверка по фактам появившегося в сети Интернет видео, на котором запечатлено выступление начальника ГИБДД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, где он обрушился с жёсткой критикой на руководителя ГИБДД Волгоградской области — полковника Николая Янышина. На видео этого разговора генерал Черников, не стесняясь "крепких" слов, отчитывает полковника.

По информации Лайфа, видеоселекторное совещание начальников региональных управлений ГИБДД МВД РФ, на котором генерал-лейтенант Михаил Черников обрушился с жёсткой критикой на руководителя ГИБДД Волгоградской области полковника Николая Янышина, состоялось в минувший четверг, 28 февраля 2019 года. Оно было посвящено итогам работы управления за последние 3 месяца.

На видео этого разговора, которое появилось в Сети, Черников, не стесняясь "крепких" слов, отчитывает полковника Николая Яньшина:

— Вы для кого докладываете, меня интересует?! Так, чтобы мимо ушей пропустили и на этом точку поставили?! Вот здесь (показывает на листы) всё написано! Зачем дураков делать из нас?

После того как на другом конце провода попытались оправдаться, а речь, по всей видимости, шла о кадровых вопросах и 100-процентному комплектованию штата, начальник ГИБДД продолжил критику:

— Какие два месяца? 7,5 — некомплект, 8,3 и 8,8. Что у вас изменилось? Вы что, меня вынуждаете разговаривать с вами? Или вы ни… цифры не читаете! Какая-то самоуспокоенность в этом вопросе. Что… дурака делать из меня?! Откройте цифры, почитайте. Идиотизм какой-то! Говоришь — цифры отрицательные. Он: "Нет, у меня всё хорошо, всё нормально и всё стабилизировалось!"

После этого Черников посоветовал взять математику за 3-й класс и научиться сравнивать цифры. Представленную справку о проделанной работе он назвал "шестью листами героических подвигов".

— Я сам, наверное, инициирую вызов для вас в центральную аттестационную комиссию для рассмотрения вопроса о занимаемой должности. Раз вы ни… не понимаете в этом вопросе! — заявил генерал-лейтенант.

В ходе отчитки начальник ГИБДД также "прошёлся" и по экономической ситуации Волгоградской области:

— Что у нас в Волгоградской области? Экономика пошла вверх, что ли? Откройте справочник и посмотрите, насколько отрицательные сегодня есть там вопросы, касающиеся экономических составляющих. Рейтинги, посмотрите, какие у Волгоградской области. Я за этим наблюдаю, смотрю.

В конце разговора Михаил Черников дал рекомендации начальнику ГИБДД Волгоградской области, как нужно строить работу с подчинёнными, чтобы улучшить ситуацию.

Разместивший данную видеозапись телеграм-канал "Гаситель" написал и комментарий к ней.

— По видео можно понять, как внутри региона на всех уровнях всё прогнило. Начальники ставят первым делом не федеральный центр, а местную элиту. Прикрывать свою задницу отчётами с красивыми показателями пока ещё можно на уровне региона — только тут ещё в это верят. Сверху из центра уже дураков меньше, там больше видно, — сделал вывод телеграмм-канал "Гаситель", распространивший это видео в сети Интернет.

Лайф направил запрос на имя начальника УИОС МВД РФ полковника Александра Князева с просьбой прокомментировать появившееся в сети Интернет видео, на котором начальник ГИБДД МВД РФ генерал-лейтенант Михаил Черников обрушился с жёсткой критикой на руководителя ГИБДД Волгоградской области полковника Николая Янышина.

Однако получить оперативный комментарий от МВД РФ Лайфу не удалось.

Между тем грубое общение генерал-лейтенанта Михаила Черникова с подчинёнными — это не первый такой случай в органах правопорядка.

Так в 2016 году в Интернете была опубликована аудиозапись начальника следствия УВД по Центральному округу столицы Азы Батажовой со своими подчинёнными, в которой она предложила застрелиться сотруднику "из-за тупости".

Аудиозапись получила неоднозначную оценку среди самих следователей и полицейских Москвы. Многие сотрудники МВД посчитали высказывания Азы Батажовой слишком жёсткими и опасными, а в отношении самой Батажовой была инициирована служебная проверка. Однако не было выявлено никаких нарушений закона в действиях офицера.

Напомним, скандал вокруг начальника следствия УВД ЦАО Азы Батажовой разразился после того, как в Интернете появилась аудиозапись её планёрки, на которой она предлагает застрелиться своему подчинённому "из-за тупости", а также называла себя "терминатором", благодаря чему за ней это прозвище и закрепилось.

В распоряжении Лайфа оказалась аудиозапись развода сотрудников, в ходе которой руководительница дала ёмкую и достаточно остроумную характеристику плохому и халатному поведению своих подчинённых.

— Куда вы исчезли в субботу? Упали в обморок от жары? Где тебя носило? А если тебе плохо стало? — спросила Аза Умаровна.

Также она добавила, что если бы сотрудник полиции попался ей в этот день, то получил бы выговор.

— Если бы я поймала вас в субботу, ты бы встретился с "терминатором" — это однозначно! — заявила она.

После того как Аза Умаровна так и не поняла причин отсутствия сотрудника в субботу на работе, она предложила ему пройти нарколога. По её мнению, адекватный сотрудник не может себя так вести по отношению к работе.

— Потом вы ещё пойдёте к наркологу, с ним пообщаетесь, сдадите анализы. Я имею в виду, что вы там употребляете, чтобы понять, вы вменяемые или невменяемые, — сказала Батажова.

— Я ничего не употреблял, — пояснил ей подчинённый.

— Да потому что вы алкоголик, скорее всего, — отрезала начальница.

Батажову вывело из себя то, что в пятницу генерал лично объясняла ей и подчинённому, что нужно сделать с уголовным делом в субботу. Но её подопечный так и не выполнил указаний, после этого Батажова и предложила ему застрелиться "из-за того что, он дебил".

— Написать обращение: "Я дебил, я не могу жить так, потому что у меня не хватает мозгов. Это тебя касается, Удалова, поэтому я застрелился", — не унималась начальница.

Аза Батажова решила передать уголовное дело, которое забросил один из сотрудников, другому полицейскому. Она сказала ему взять дело и заняться им лично. Так как дело уже висит 18 месяцев, она дала наставление своему сотруднику.

— Только не падай в обморок, выпей валерьянки. Будет ужасный запах разложившегося уголовного дела, — резюмировала Батажова.

Однако, как говорят психологи, с которыми пообщался Лайф, начальственные выволочки травмируют сотрудников и провоцируют у них депрессию — вплоть до суицидальных мыслей.

Так, в 2017-м следователь из Уфы застрелился из-за нагрузки на работе. Офицер оставил предсмертную записку, где рассказал, что не выдержал травли руководства.

После этого сообщество соцсети "ВКонтакте" "Подслушано у полиции" провело опрос среди 50 тыс. своих подписчиков. Выяснилось, что 71% полицейских подвергались давлению со стороны начальства, а у 3% из них на этой почве даже возникали суицидальные мысли.

Между тем, по словам юриста Ильи Алексеева, полковник Николай Янышин из Волгограда может подать на генерал-лейтенанта Черникова в суд.

— Если начальник не просто орёт, но ещё и унижает подчинённого, то налицо оскорбление чести и достоинства. Критерием доказывания служат ненормативная лексика, затрагивание личностных качеств сотрудника или членов его семьи. Подобные деяния наказываются в соответствии со ст. 5.61 КоАП, что влечёт за собой наложение штрафа в размере от 10 до 30 тысяч рублей (должностным лицам) и до полумиллиона (юридическим лицам), — отмечает юрист Илья Алексеев.