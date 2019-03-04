Как ФСБ штурмовала в Бердске отдел полиции

Жители тихого маленького Бердска, что в Новосибирской области, в минувшую субботу подумали, что у них в городе скрываются террористы. Центр города был блокирован силовиками, а спецназ ФСБ окружил здание городского отдела полиции, расположенное на улице Пушкина.

Оказалось, что спецназовцы УФСБ России по Новосибирской области решили арестовать главного следователя городской полиции Алексея Зорина, который отказался сдаваться добровольно.

По данным следователей, начальник следственного отдела Управления полиции города Бердска во время своего задержания пытался выбросить из окна служебного кабинета, расположенного на 4-м этаже здания, свой мобильный телефон и выпрыгнуть сам.

Причина бежать от правоохранителей у Алексея Зорина была. Полицейский подозревается в том, что в начале февраля 2019 года вместе с тремя коллегами заставил задержанного по подозрению в продаже наркотиков продать им его новенький автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью миллион рублей.

— Однако полицейский Алексей Зорин предложил купить у подозреваемого его машину Mitsubishi Outlander всего за 400 тысяч рублей, — рассказывают в правоохранительных органах Новосибирской области.

По словам следователей, купив Mitsubishi Outlander у подозреваемого за 400 тысяч рублей, полицейский Зорин и его сообщники из числа коллег, работающих с ним в УВД города Бердска, перепродали автомобиль почти за миллион рублей.

По данным же ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в 2012 году следователь Алексей Зорин занял второе место в областном конкурсе "Лучший по профессии".

В интервью СМИ Зорин рассказывал о принципах своей работы.

— В чём смысл работы следователя? — Добиваться истины. Чтобы преступник получил по заслугам, а потерпевший был защищён. Досконально разобраться, кто прав, кто виноват, — вот наша задача. И, когда видишь результат, конечно, испытываешь настоящее удовлетворение от своего труда, — говорил он.

Сейчас следователи Управления СК РФ по Новосибирской области предъявили полицейскому обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Если вина офицера будет доказана судом, то в тюрьме он может провести до десяти лет.