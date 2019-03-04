Мальчик слетел с подъёмника, и первыми, кто ринулся спасать, были 12-летние дети

Инцидент произошёл на горнолыжном курорте "Граус Маунтин", неподалеку от Ванкувера, Канада, и попал на видео.

8-летний мальчик сел на подъёмник вместе с папой и трёхлетней сестрёнкой и в какой-то момент соскользнул с сиденья. Отец, мгновенно среагировав, схватил сына за запястье. Но у мужчины, который также пытался удержать дочку, никак не получалось поднять мальчика обратно.

Ребёнок был уже в шести метрах над землей. А ошарашенные взрослые смотрели на страшную ситуацию в замешательстве. Неожиданным образом на помощь мальчику пришли подростки, которые среагировали быстрее остальных. 12-летний Джошуа Рейвенсберген с друзьями были в тот момент на склоне. Они сделали импровизированную страховочную сетку из ограждения и уговорили мальчика сбросить лыжи и прыгнуть на неё.

Там были люди, но они просто стояли и смотрели на ребёнка, не зная, что делать Джошуа Рейвенсберген, подросток, спасший мальчика

В итоге благодаря подросткам мальчик был спасён. Несмотря на отсутствие травм, его всё же отправили в больницу, пишет Mirror. А ребят нарекли маленькими героями.