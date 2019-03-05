Что таилось под маской любящего отца из Москвы, который зарезал жену и сына

На северо-востоке Москвы произошло страшное преступление: 34-летний мужчина жестоко убил своего маленького сына и жену и попытался покончить с собой. Но мало что предвещало, что такое может случиться.

Савва Никитин убил жену и своего пятилетнего сына, нанеся ему более 60 ножевых ранений. Якобы из-за педофильских наклонностей, пишет паблик "Плохие новости". За несколько дней до страшной расправы Мария узнала, что муж склонил ребёнка к интимной близости. Но, возможно, побоялась сразу идти в полицию.

Ещё страшнее то, что Никитин производил впечатление порядочного семьянина. Семья пять лет назад переехала с Украины в Россию, в Москву, поселившись в квартире у старенькой бабушки Марии. Мужчина устроился на работу охранником, жена — в МФЦ. По словам родственников и друзей семьи, ничто не предвещало беды, пишет КП.

Маша работала в МФЦ, а всё свободное время с мужем и сыном проводила. На мужа никогда она не жаловалась. С синяками я её не видела. Не думаю, что он бил её. Хотя виделись мы не так часто Ирина Грачёва, подруга

Мария часто выкладывала у себя на странице счастливые фото с мужем и ребёнком. Интересовалась поэзией и русским языком. К миру словесности имел косвенное отношение и её муж. Савва — сын известного крымского писателя Александра Никитина, члена Союза писателей и лауреата нескольких фестивалей.

Примечательно, что один из сыновей Александра — старший брат Саввы — страдает шизофренией. Но отец совсем не торопится его лечить, несмотря на жалобы местных жителей. А узнав про жуткое преступление Саввы, Александр заявил, что, возможно, его спровоцировала жена. Напомним, что убийца оставил ужасные странные надписи кровью в квартире: "Иуда — Маша" и "Я тебя породил, я тебя и убью". За двойное убийство преступнику грозит до 20 лет в тюрьме.