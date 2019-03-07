Бумажные трубы. Как у "дочки" Газпрома похитили 700 млн

Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело из-за невыполнения контракта на строительство газопровода к городу Приозёрску.

Как следует из материала, размещённого на официальном сайте прокуратуры Ленинградской области, при строительстве отвода газопровода к городу Приозёрску, которое было предусмотрено программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012–2015 годы, было похищено более 700 млн рублей.

Прокуроры возбудили уголовное дело о мошенничестве — ч.4 статьи 159 УК РФ. Генеральным подрядчиком выступало ООО "Омега", стоимость контракта, заключённого этой компанией с ООО "Газпроминвест", составила почти 2 млрд руб.

Выполнить работы по строительству четырёх очередей газопровода "Омега" согласно контракту должна была до конца 2014 года, однако к 2019 году полностью сдана только первая очередь.

По данным прокуроров, более 700 млн рублей было выведено в рамках необоснованных переводов на счета аффилированных с ООО "Омега" компаний, а также под видом выдачи денежных средств под отчёт и выплаты дивидендов. Как отмечают прокуроры, по документам газопровод полностью построен, но на деле существует только небольшая его часть. Это первый участок трубопровода, протяжённостью около 40 километров.

— Несмотря на то что работы по оставшимся очередям не были выполнены, генеральный подрядчик ООО "Омега" путём подписания актов выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года получил на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей, отмечают в прокуратуре Ленинградской области.

Лайф направил запрос и.о генерального директора ООО "Газпроминвест" Николаю Шенделеву с просьбой прокомментировать информацию прокуратуры Ленинградской области. Однако оперативный комментарий Лайф от господина Шенделева не получил.