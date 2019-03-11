Школьница зарезала подругу и, чтобы напугать остальных, выложила фото в Snapchat

Иногда внезапная подростковая беременность не самое страшное, что может случиться с вашей дочерью. По крайней мере, так считают родители Кейтлин Кастельехи, истёкшей кровью на подъездной дорожке чужого дома.

Девушки часто дерутся между собой из-за парней — это факт давно известный. Но в этот раз типичная перебранка закончилась не синяками и царапинами. Жители Сан-Антонио, США, были потрясены случившимся. И местная полиция недавно раскрыла детали дела, сообщает BuzzFeed.

Две 18-летние подруги — Кейтлин Кастельеха и Вивиан Фостер — однажды вечером решили прояснить кое-что для 16-летней девушки, чьё имя не называется по понятным причинам, и пришли к её дому. Речь должна была пойти про брата Вивиан. И здесь история расходится в зависимости от того, кто именно рассказывает о случившемся.

Вивиан утверждает, что они просто пришли поговорить с девушкой, но та набросилась на них с ножом. Подросток легко ранила саму Вивиан и очень серьёзно — Кейтлин, которая позже погибла в больнице. По словам нападавшей, девушки внезапно накинулись на неё возле дома и 16-летней пришлось обороняться.

Она позвала девчонок на разборку к своему дому. Они согласились, ведь не знали, что именно она для них планировала. Это было спланированное нападение Эбби Гуэрра, бывшая одноклассница пострадавших

Но подросток не смогла объяснить полицейским, почему после инцидента она выложила в Snapchat фото своей окровавленной руки с подписью "Не вздумайте со мной шутить". По словам друзей девушки, она говорила в соцсети о том, чтобы пырнуть соперниц ножом.