Мамочка, за что? 7 историй детей, пострадавших от рук самого близкого человека

Вчера из чудовищной квартиры на Ленинградском шоссе в Москве удалось спасти истощённую пятилетнюю девочку, живущую среди хлама и отбросов. Её мать заподозрили в покушении на убийство. Но самое страшное, что это далеко не единичный случай жестокого обращения с собственными детьми.

Мать пятилетней девочки-маугли (Москва)

Пятилетняя малышка жила в захламлённой квартире на Ленинградском шоссе среди грязи и вони. Её нашли истощённой и обезвоженной, к тому же девочка не могла говорить. На её плач отреагировали соседи и вызвали полицейских. Правоохранителям удалось задержать 47-летнюю мать бедного ребёнка — Ирину Г., которая, что особенно ужасает, выглядела вполне нормальной. Сейчас женщину подозревают в покушении на убийство.

Мать, которая заморила двухлетнюю дочку, променяв её на тусовки (Киров)

21-летняя тусовщица из Кирова Мария К. оставила свою двухлетнюю дочку дома одну без воды и еды и ушла в недельный загул. Малышка умерла от обезвоживания, тело девочки в день её трёхлетия обнаружила бабушка, которая пришла её поздравить.

Мать, бросившая шестилетнего сына ночью в Лосином Острове (Москва)

Ребёнка утром нашли на МКАД автолюбители. Сообщалось, что мать Надежда Куликова отвела мальчика в лес, привязала к дереву, надела на голову мешок и уехала. А позже из автомобиля москвички изъяли три рулона скотча и нож. Хотя бабушка мальчика и опровергала эти сведения, сейчас в отношении женщины заведено дело по статье "Покушение на убийство".

Мать, уронившая дочку с пятого этажа, спуская по простыням (Кировская область)

Инцидент произошел в городе Зуевке Кировской области. Отец семейства отправился к соседу отмечать мужской праздник и запер дочку и жену в квартире. Женщину, которой тоже хотелось отмечать, такой расклад не устроил. И она разработала план "побега" — решила спустить семилетнюю девочку по простыням. В итоге малышка сорвалась, а мать вызвала скорую и отправилась на гулянку.

Мать, которая орала матом и избивала своего двухмесячного малыша (Челябинск)

По словам подписчицы паблика "Типичный Челябинск", женщина лежала с крохой в больнице, и ребёнка пришлось спасать от буйной матери другим пациентам. Она била и кусала малыша, крича о том, что он ей надоел. А попал мальчик в больницу тоже по вине матери — она его уронила.

Мать, которая обрекла восьмимесячного сына на смерть, успокаивая с помощью водки (Белгородская область)

22-летняя жительница города Шебекино Белгородской области четыре раза не позволяла врачам госпитализировать своего малыша, подхватившего вирусную инфекцию. Женщина боялась, что медики обнаружат в крови мальчика алкоголь, так как горе-мамаша успокаивала его с помощью спиртных напитков. Когда кроху всё же удалось доставить в больницу, было уже поздно. Мальчик умер в реанимации.

Мать, снявшая на видео издевательства над маленьким сыном (Москва)

В январе в соцсетях появился ужасающий ролик, где, предположительно, 27-летняя москвичка кричит на своего маленького ребёнка. Малыш с кровоподтёками сидит в ванной, а горе-мамаша грозится сдать его в детский дом, обзывая скотиной и тварью.