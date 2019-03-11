Сбой контроля. Кто ответит за девочку-маугли

Следственный комитет по Москве решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") против 47-летней москвички Ирины Г., державшей свою пятилетнюю дочь взаперти в вопиющей антисанитарии. Девочка дошла до состояния дикого человека: она не разговаривает, не умеет пользоваться самыми простыми предметами, очень напугана. По этой статье грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

У следствия уже есть серьёзные вопросы к территориальным органам опеки и полиции, которые не реагировали на сигналы соседей о странностях, которые творились в квартире Ирины Г. Не исключено, что к ответственности по статье 293 УК РФ ("Халатность") будут привлечены участковый инспектор ГУ МВД РФ по Северному административному округу Москвы и представители органов опеки.

Соседи вызвали спасателей МЧС России и полицейских в ночь с 9 на 10 марта 2019 года в одну из квартир многоэтажного дома на севере Москвы, в районе Ленинградского шоссе. В квартире на восьмом этаже за дверью громко плакал ребёнок.

Когда спасатели вскрыли дверь, перед силовиками и соседями открылась ужасающая картина.

— Квартира была захламлена мусором, всюду разбросаны целлофановые пакеты с завязанным в них мусором. Свет и воду давно отключили за неуплату. На кухне сидела голенькая девочка с намотанной на шею тряпкой и шапочкой на голове. Ребёнок был один в истощённом состоянии. На шее у ребёнка обнаружили вросший в кожу крестик, — рассказали Лайфу в СКР.

Девочку госпитализировали в детскую клиническую больницу № 7. По предварительной информации, у ребёнка гнойный отит. Но жизни девочки уже ничего не угрожает.

А вот её матери — 47-летней Ирине Г., работающей уборщицей, которая держала девочку одну в квартире и ушла праздновать к знакомым 8 Марта, грозит обвинение.

Известно, что соседи уже давно били тревогу, однако из официальных органов на их жалобы никто не реагировал. Действия полицейских, которые отказались вскрывать квартиру с истощённой девочкой-маугли, уже проверяют следователи. Как сообщает СКР, правоохранители неоднократно приезжали по вызову жильцов дома на Ленинградском шоссе, но "не проявили должного внимания".

— Будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей, — подчеркнули в ведомстве.

Также следователи проверят сообщения об угрозах в адрес консьержа подъезда, который настаивал на вскрытии злополучной квартиры. Центральный аппарат СК России взял под контроль ход расследования уголовного дела.

Если дело дойдёт до обвинений в халатности, виновникам может грозить до пяти лет лишения свободы.