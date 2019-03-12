Появилось страшное видео, как крыша слетает со здания и падает прямо на водителя

В Европе свирепствует стихия. Штормовые ветра скоростью до 120 км/ч обрушивают деревья и срывают крыши с домов.

В Германии ураган уже унёс жизнь одного человека, который погиб из-за упавшего на машину дерева. Героям этого ролика из Кёльна повезло немного больше: все остались живы, пишет Daily Mail.

На кадрах можно видеть, как ветер срывает кровлю со здания. И та обрушивается на дорогу перед едущими автомобилями. А секунды спустя крыша падает на машину водителя, на видеорегистратор которого и попал инцидент. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

Напомним, что из-за шторма "Эберхард" было временно приостановлено движение поездов на западе Германии. А из-за поваленных деревьев пришлось перекрыть несколько автотрасс.