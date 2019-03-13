Лестница смерти. Росавиация бьёт тревогу из-за состояния авиатрапов

Руководитель Росавиации Александр Нерадько направил во все аэропорты страны и авиакомпании рекомендации по обслуживанию и ремонту авиационных трапов, чтобы избежать травмирования и гибели пассажиров при их использовании.

Таким образом Росавиация сделала выводы из недавних инцидентов. Ровно месяц назад в аэропорту Барнаула шесть человек упали с трапа при посадке на самолет "Уральских авиалиний", который должен был вылететь в Москву. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. А 28 сентября 2017-го трагедия произошла в международном аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Тогда под 44-летней женщиной с полуторагодовалой внучкой обрушился пролёт трапа. Женщина получила перелом ноги, а девочка — черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия врачей, спустя две недели после трагедии ребёнок умер в одной из больниц Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что причиной трагедии стал некачественный ремонт трапа.

Примечательно, что в день трагедии в Пулково ещё один трап сломался в калининградском аэропорту Храброво. Во время высадки пассажиров у телетрапа, похожего на длинный рукав, произошла "просадка посадочной галереи". К счастью, никто не пострадал. На всякий случай эксплуатацию трапа приостановили.

Росавиация более года проводила масштабную проверку трапов и другого специализированного оборудования в аэропортах страны. Нарушения в эксплуатации трапов были выявлены в аэропортах Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Ярославля, Калининграда, Барнаула и Пскова.

В результате глава Росавиации Александр Нерадько в конце февраля 2019 года подписал специальный документ— "Информация по безопасности полётов № 3". В нём подробно описываются все мероприятия, которые необходимо проводить руководству аэропортов и авиакомпаний, чтобы избежать трагедий при эксплуатации трапов.

Согласно документам Росавиации, с которыми ознакомился Лайф, аэропортам поручено своевременно проводить диагностику, при ремонте использовать только оригинальные детали, а также усилить контроль за соблюдением техники безопасности при посадке и высадке пассажиров.

Кроме того, персонал аэропортов должен следить за тем, чтобы нагрузка на трапы не превышала предельно допустимых установленных производителем норм. Должен быть проведён дополнительный инструктаж водителей, чтобы они знали, как правильно поставить трап перед самолётом, не повредив его.

Не менее строгие требования — к обслуживанию спецмашин. Например, не должно быть случаев, когда техобслуживание спецмашин проводилось несвоевременно или с привлечением неквалифицированных специалистов. При ремонте трапов и других спецмашин и техники должны использоваться либо оригинальные детали, либо их аналоги, рекомендованные производителем этих машин. А чтобы проблем с ремонтом не возникало, надзорное ведомство советует аэропортам тесно взаимодействовать с поставщиками запчастей.

В документе рекомендуется рассказать работникам аэропортов и авиакомпаний о случаях гибели и травматизма пассажиров при пользовании трапами.

Эксперты, опрошенные Лайфом, говорят, что аэропорты неохотно тратятся на ремонт и обслуживание трапов, считая их второстепенным оборудованием.

По словам бывшего лётного директора "Внуковских авиалиний", пилота 1 класса Юрия Сытника, "трапповое хозяйство" в российских аэропортах находится в плачевном состоянии.

— В большинстве региональных аэропортов страны, да и, как показывают последние случаи, столичных, авиационные трапы находятся в очень плохом техническом состоянии. Они просто опасны для жизни пассажиров. Ведь срок службы большинства трапов составляет 20–30 лет. А контроль за техническим состоянием трапов, за которым должен следить главный инженер аэропорта, производится не всегда качественно, — заявил Лайфу Юрий Сытник.

По его мнению, более чем 50% работающих сейчас в российских аэропортах трапов представляют опасность для жизни пассажиров.

Как отмечает эксперт, если в самих зданиях аэропортов комфорт пассажиров улучшается, то перронное хозяйство как было на уровне конца 80-х годов прошлого века, так и остаётся.

С Юрием Сытником согласен и Виктор Титаров, директор компании "Рэдиум аэро" , которая занимается консалтингом в области аэропортовой деятельности.

— Трапам уделяется не самое пристальное внимание в аэропортах, потому что, с точки зрения оператора гражданского аэродрома, это не самая важная часть в управлении воздушной гаванью, — пояснил Виктор Титарев.

Одна из главных проблем в использовании такой спецтехники — это нагрузка на трапы при посадке пассажиров.

— Раньше очень строго следили за количеством пассажиров на трапе, чтобы ограничить нагрузку, сейчас в большинстве аэропортов за этим следят не так строго, — признал эксперт. — Но больше проблем возникает при стыковке трапа с воздушным судном. Это непростая операция, потому что обычно водители трапов не видят момента прикосновения трапа к борту воздушного судна, поэтому подъездом руководит отдельный человек. Ошибка заканчивается повреждением самолёта и трапа.

По его словам, зачастую специальной техникой управляют случайные люди, что создаёт угрозу пассажирам.

— Сейчас все аэропорты стремятся к полному универсализму, чтобы каждый работник мог заниматься любой операцией — от подгона трапа до работы с багажом в самолёте. Обеспечить специальными удостоверениями того же тракториста-машиниста проблематично. Так и получается, что управление трапом доверяют людям без соответствующей квалификации, — резюмировал Виктор Титарев.

Однако эксперты считают, что рекомендации, выпущенные главой Росавиации Александром Нерадько, помогут в дальнейшем избегать трагедий при обслуживании трапов.

— Очень хочется надеяться, что Ространснадзор контролирует возложенное на авиакомпании и аэропорты исполнение правил контроля эксплуатации и ремонта авиационных трапов, — отметил заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.