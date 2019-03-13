В Волгодонске 24-летняя девушка умерла из-за нелепой ошибки во время ремонта

Чуть больше чем через месяц жительница Ростовской области готовилась отметить 25-летие, но трагический случай оборвал её жизнь.

24-летняя Дарья Д. была доброй, общительной и веселой девушкой, как рассказывают её друзья. Длинноволосая красавица занималась спортом, вела здоровый образ жизни, интересовалась поэзией. И совсем скоро, в апреле, она готовилась отметить день рождения.

Но у судьбы были другие планы. 11 марта Даша занималась ремонтом в своей квартире, но что-то пошло не так: в какой-то момент прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвались пары ацетона, а причиной стало неосторожное обращение с легковоспламеняющейся жидкостью.

Очевидцы сообщают, что в квартире вылетели межкомнатные двери. Но, по словам прибывших криминалистов, сильного возгорания не произошло. Однако для хрупкой девушки инцидент оказался смертельным. Она погибла на месте, а на теле Даши обнаружили многочисленные повреждения, пишет "Блокнот Волгодонск". Точную причину смерти — отравление парами или несовместимые с жизнью ожоги — правоохранителям выяснить ещё предстоит.