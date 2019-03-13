Афёра на беспилотниках. Деньги Минобороны ищут в Европе

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ не исключают, что деньги, которые были выделены на создание тяжёлого беспилотного летательного аппарата "Альтаир", были похищены и переведены в Европу. По информации Лайфа, следователи готовят запросы в бюро Интерпола с просьбой оказать содействие в розыске сообщников руководителя АО "Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова" Александра Гомзина.

Гомзин обвиняется в мошенничестве и нецелевом расходовании средств на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По версии следствия, он мог быть причастен к афёрам с деньгами, выделенными Минобороны РФ и Министерством промышленности и торговли на создание тяжёлого беспилотного летательного аппарата "Альтаир". Есть основания полагать, что деньги были выведены на банковские счета подконтрольных сообщникам Гомзина фирм в Великобритании и похищены.

Опытно-конструкторское бюро "Сокол" было основано в 1959 году на базе студенческого опытно-конструкторского бюро Казанского авиационного института и Казанского авиационного завода (Казанское авиационное промышленное объединение им. С.П. Горбунова). Александр Гомзин возглавил бюро в декабре 2000 года.

Напомним, уголовное дело в отношении Гомзина было возбуждено в мае 2018 года ГСУ СК РФ по Республике Татарстан.

Следствие полагает, что господин Гомзин причастен к хищению в период с 2015 по 2018 год 907 млн рублей, выделенных государством на создание тяжёлого беспилотника "Альтаир", а также к нецелевому расходованию ещё 163 млн рублей.

Третий прототип стратегического беспилотного разведчика "Альтаир" в небе над Казанью. Фото https://t.co/UGAtD9UMFw. pic.twitter.com/9D4XVuqfrW — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 16 января 2019 г.

В 2011 году казанское Конструкторское бюро им. Симонова выиграло конкурс Минобороны России на разработку тяжёлого беспилотника массой 7 тонн. Проект получил название "Альтаир". Сумма заключённого в 2013 году контракта составила 1 млрд рублей.

Однако подробности уголовного дела не разглашаются.

Известно, что в нём фигурируют два немецких двигателя RED A03. По некоторым данным, следствие считает, что эти двигатели "Сокол" выдал за свою разработку. Кроме того, правоохранители предполагают, что руководитель ОКБ "Сокол" Александр Гомзин мог приобрести двигатели по завышенным ценам, а излишки денег оставить в европейских банках на счетах, открытых сообщниками.

Сейчас уголовным делом Александра Гомзина занимаются следователи третьего Главного следственного управления, которое находится в Нижнем Новгороде.

Правоохранители предъявили директору ОКБ "Сокол" Александру Гомзину, находящемуся под подпиской о невыезде, обвинение по трём статьям УК РФ — нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1), мошенничество, совершённое в особо крупном размере (ст. 159), и злоупотребление полномочиями (ст. 201).

Между тем, по словам защиты конструктора беспилотника, их подзащитный не виновен.

— У нас есть документы, которые подтверждают, что все работы выполнены, а купленные в Германии двигатели приобретались в качестве прототипа и являются частью работ по созданию лабораторно-испытательного комплекса, а не разработкой самих двигателей, — говорят представители Александра Гомзина.

По словам адвоката, никаких хищений и нецелевого использования средств не было. Все средства были потрачены по назначению.

Лайф направил запрос в СК РФ с просьбой прокомментировать ход следствия по уголовному делу в отношении Александра Гомзина. Однако получить оперативный комментарий СК РФ Лайфу не удалось.