Киллеры-шантрапа. Почему за заказные убийства берутся случайные люди

Басманный районный суд Москвы 8 марта 2019 года арестовал на два месяца жителей Санкт-Петербурга: 17-летнего старшеклассника Николая (имя изменено) и 19-летнего студента-медика Абдулазиза Абдулазизова. Молодые люди обвиняются в убийстве старшего следователя Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Евгении Шишкиной.

По версии следствия, 10 октября 2018 года Абдулазиз Абдулазизов подкараулил следователя ранним утром на парковке возле её дома в посёлке Архангельское Красногорского района Подмосковья.

— Абдулазизов, когда Шишкина вышла из подъезда своего дома и подошла к автомобилю, который собиралась открыть, подбежал к ней и сделал два выстрела. Пули попали в грудь и шею. От полученных ранений следователь Шишкина скончалась на месте, — рассказывают Лайфу в ГСУ СКР по Москве.

На убийц полицейской вышли через пять месяцев благодаря кропотливой работе следователей и специалистов Управления "К" МВД РФ, специализирующихся на работе в сети Интернет.

Каково же было удивление сыщиков, когда оказалось, что исполнителями убийства следователя МВД Евгении Шишкиной оказались два друга из Санкт-Петербурга: 17-летний школьник, который и нашёл в сети Интернет на закрытой торговой площадке "заказ" на убийство женщины, и его старший приятель — 19-летний первокурсник медицинского вуза Северной столицы Абдулазиз Абдулазизов, — который и стал киллером.

Как предполагают оперативники, анонимные заказчики убийства подполковника Евгении Шишкиной рассчитались с друзьями-киллерами через электронные кошельки платёжных систем, заплатив миллион рублей на двоих.

— Подонки оценили жизнь Шишкиной в один миллион рублей, — говорят в МВД РФ собеседники Лайфа.

Следователи не исключают, что подполковника убили по заказу группировки, которая специализировалась на мошенничестве с железнодорожными и авиационными билетами.

На протяжении нескольких месяцев перед убийством Шишкина получала угрозы и несколько раз сообщала о них руководству в рапортах, однако от предложенной государственной защиты отказывалась.

Недавно столичные оперативники предотвратили заказное убийство. Шестого марта в центре столицы задержали заказчицу убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.

— Заказчицей оказалась 43-летняя безработная жительница Москвы Елена Дудорова, — рассказали Лайфу в столичной полиции.

Как рассказали Лайфу правоохранители, Дудорову задержали оперативники МУРа в одном из кафе, расположенном на Раушской набережной, во время операции "Оперативное внедрение", когда женщина передала "киллеру" за убийство бывшего чиновника Харитонова 50 тыс. рублей.

Оказалось, что москвичка решила убить Евгения Харитонова, чтобы не отдавать ему долг.

По словам сыщиков, "киллера", роль которого виртуозно исполнил оперативник убойного отдела МУРа, Дудорова нашла на одном из многочисленных сайтов в Интернете о подработках.

Дудорова арестована. В отношении неё ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Организация покушения на убийство по найму".

Оперативник МУРа, проработавший в убойном отделе не один десяток лет, обеспокоен тем, что человеческая жизнь обесценилась и за заказные убийства берутся случайные люди.

По его словам, сейчас "заказы" выполняет шантрапа, время профессионалов осталось в прошлом веке. Единственное, что не изменилось, говорит офицер, так это схемы совершения заказных убийств, методика их совершения наработана годами, изменились только исполнители, профессионалов заменили дилетанты.

— Есть жертва, есть исполнитель, который чаще всего выполняет "заказ" в слепую, ничего не зная о жертве. Просто таких "заказов" по сравнению с серединой 90-х стало меньше, — признаётся Лайфу оперативник МУРа. — Я тогда дома неделями не ночевал, что не день, то убийство, не то что сейчас, раз в месяц хлопнут кого-то, так это событие.

— Вот в 90-е в каждой уважающей себя группировке, а их только в столице несколько десятков тогда было, специальные парни имелись, которые по "заказухам" работали. В знаменитой орехово-медведковской группировке был, например, боец такой Александр Пустовалов по кличке Саша-солдат, по нашим данным, на его счету 28 убийств, но в суде смогли доказать меньше, — сожалеет офицер. — Но и этого хватило для того, чтобы бывшего морского пехотинца отправили за решётку на 23 года. Вот такой "профи" Саша-солдат, хорошую он школу на флоте прошёл.

В том, что профессиональные убийцы остались в прошлом веке, с оперативниками согласен экс-депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Александр Гуров. По его словам, раньше каждая преступная группировка стремилась создать некую такую силовую бригаду, чтобы использовать её в заказных убийствах. Сейчас нанимают разовых исполнителей через Интернет — то студентов, то людей нищих из стран СНГ.