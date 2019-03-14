Протест в кредит. Кто платит за борьбу с китайской угрозой в Омской области
Коллаж. Фото: © Shutterstock
Строители из Поднебесной для начала должны построить себе рабочий посёлок на пустыре вблизи нефтезавода. Местные жители и не задумывались о китайцах, но всё изменили общественные слушания по вопросу строительства. На них, как по команде, каждый раз в новом месте собирается весь небольшой протестный актив Омска.
Нескольких активистов вполне хватает, чтобы блокировать вход, задирать охрану, громко кричать не всегда понятные селянам лозунги. И всё это под камеры местных и московских оппозиционных журналистов. В ютуб-трансляциях картинка разгневанных граждан, анонимные телеграм-каналы призывают "срочно поддержать протест жителей Омской области!".
Нельзя просто взять и модернизировать нефтезавод
Омский нефтеперерабатывающий завод модернизируют последние несколько лет. Задействованы десятки подрядчиков, в основном российские, в том числе из Омска. Но их не хватает. Поэтому привлекают и иностранные фирмы из Европы, Турции, КНР. Китайская "СС-7" в рамках очередного тендера получила один из подрядов. Ранее она успешно строила заводы в Саудовской Аравии, Вьетнаме и Пакистане. Несколько сотен инженеров, рабочих и строителей поселили в пустующий санаторий "Рассвет". Китайцы жили тихо, на работу выезжали дисциплинировано, никому не мешали.
Проживание пятисот китайцев в санатории обходилось в 4,2 миллиона рублей в месяц. Выгоднее и удобнее было построить городок из бытовок, как это делают на любой подобной стройке. Место нашли — пустующие земли недалеко от трассы. Оставалась формальность — перевести пустырь из земли сельскохозяйственного назначения в промышленную. Тут-то всё и началось.
Три китайские угрозы
Первой устрашающей версией омской "Новой газеты" стал шпионаж. Редкие читатели узнали, что сотни китайцев вовсе не строители, а диверсанты, призванные подорвать оборонную мощь России. Но на китайских разведчиков китайцы не очень походили, а борьба с иностранным шпионажем рядовых оппозиционеров не возбуждала, они привыкли бороться с коррупцией.
Тогда активисты вдруг обнаружили, что перевод пустыря из сельскохозяйственного в промышленное назначение нанесёт непоправимый ущерб уникальной экологии пустыря. Но и этот, действенный где-нибудь возле Москвы креатив, не тронул души жителей окрестных сёл.
Третья серия вышла удачнее — китайцы отбирают у нас рабочие места! Однако, к бунту народ всё равно оказался не готов…
Тут подошли общественные слушания, где людям собирались рассказать, что филиал китайской "СС-7" зарегистрирован в России и будет платить в налоги в бюджет поселка. По подсчётам местных экспертов, за 2,5 года строительство принесет Омской области 300 млн. рублей налоговых доходов. Это большая сумма для поселкового уровня. На эти деньги в окрестных сёлах отремонтируют дороги, восстановят обветшалые здания советского периода, часть — направят на развитие сельского хозяйства.
— Мы хотим улучшить свою жизнь. Мы сами не можем выкарабкаться, у нас очень маленький бюджет. Зачем мы будем соседей отталкивать, которые могут помочь? — пожимает плечами жительница Омского района Анна Тропманн. — Поработают и уйдут.
Хорошо организованные пассажиры "Газели"
Общественные слушания мгновенно превращаются в бедлам после приезда небольшой группы людей. Они выгружаются из "Газели" и расслабленно ждут начала слушаний. А там уже показывают себя во всей красе: кричат в мегафон, размахивают транспарантами и камерами, берут штурмом поселковые актовые залы, блокируют доступ на слушания местным жителям и стараются передать им всю силу своей протестной энергии.
Андрей Суровцев
Журналист оппозиционного YouTube-канала из Москвы
Фото: © L!FE
Сергей Шарапов
Активист, участник нескольких антикитайских митингов
Фото: © L!FE
Анна Павличук
Активистка
Фото: © L!FE
Георгий Бородянский
Главред "Новой газеты — Регион"
© Георгий Бородянский / Facebook
Эти лица давно примелькались на общественных слушаниях в поселке Омский и деревнях Березянка и Зеленовка. Пассажиры "Газели" сначала даже пытались выдавать себя за местных жителей, но деревенские "односельчан" не признали.
Омск никогда не был столицей российской оппозиции. Каждый активист — наперечёт. Да и повестка, которую "десантники" выкрикивают, не совсем привычна и ясна, и потому не находит отклика. Атмосфера смутной китайской угрозы не заводит, а скорее пугает местных жителей, но пробраться на общественные слушания, чтобы разобраться в вопросе, им теперь непросто. Да и услышать друг друга не получается. Приезжие ораторы и выступать умеют, и кричат много громче.
Весь немногочисленный костяк омской оппозиции то ли сплочён, то ли зависим от одной влиятельной в регионе фигуры с громкой фамилией — Полежаева.
Натела Полежаева — сноха бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Она уже пару лет директор той самой омской "Новой газеты", что так активно пишет о китайской угрозе. Натела Олеговна особо не скрывает, что издание ей необходимо как "инструмент", который она может использовать в своих интересах. Вообще, читая газету, ловишь ощущение, что все события в регионе, а то и за его пределами, строятся вокруг Нателы Полежаевой или затрагивают её бизнес.
Life.ru уже писал о Нателе Полежаевой. Её бизнес приносил сотни миллионов рублей на госконтрактах в те времена, когда тесть занимал пост губернатора. После отставки тестя бизнес снохи обрушился. Образовались огромные долги по зарплатам, ещё больше — по налогам.
А последовавший развод с мужем, областным депутатом, похоже, и вовсе задушил её предпринимательский талант. Из крепких активов осталась, пожалуй, только громкая фамилия. Не помог даже штаб Навального, который предпринимательница гостеприимно разместила в том же санатории, где поселили китайских рабочих.
Нельзя просто взять и покинуть санаторий
Последней коммерческой удачей Полежаевой стали те самые китайские инженеры и строители. Они поселились в санатории и приносили некогда эффективной предпринимательнице 4,2 миллиона рублей в месяц. Путем простого умножения получаем больше 50 миллионов в год.
Вдумайтесь: в здании санатория зарегистрирована и расположена "Новая газета", которой руководит Полежаева. Та самая редакция, что в каждом номере пишет о том, как ужасно, что китайцы оказались в Омске. И в том же полежаевском санатории до января 2019-го и жили 449 китайских рабочих.
Контракт на их размещение заключен с той же корпорацией "СС-7", которую так поносят на страницах "Новой". Интересно, что негативные публикации о китайской угрозе стали появляться как раз в феврале. Тогда большая часть рабочих по инициативе китайской стороны съехала небольшую часть помещений санатория китайцы всё еще арендуют).
К тому моменту фирмы Полежаевой нажили 98,5 млн долгов по зарплате, налогам и банковским займам. 54 миллиона из них санаторий задолжал кредитному кооперативу влиятельного иркутского бизнесмена митрия Панишева, который возглавляет Федерацию бокса Иркутска (об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Омской области).
Можно тянуть просрочки по банкам и налогам, можно не платить зарплаты сотрудникам, но не платить Панишеву, наверняка, труднее. На него не так магически должна действовать фамилия, да и стиль ведения бизнеса иркутского предпринимателя местная пресса сравнивает с легендарным стилем девяностых годов.
К моменту отъезда китайцев за Полежаевой уже гонялись судебные приставы и собственные сотрудники, а также родители девочки-инвалида, которые убеждены: их дочь покалечили в санатории.
Ситуация вынудила Полежаеву искать особые методы привлечения денег для погашения своих долгов.
Нельзя просто взять и отказаться от кредита
Под угрозой увольнения потребовала от своих сотрудников брать личные кредиты в банке, а полученные средства отдавать ей. Об этом Лайфу рассказала бывшая подчиненная Полежаевой на условиях анонимности и подтвердил действующий сотрудник "Рассвета".
— Приходил главный бухгалтер и говорил: вы работаете у нас уже долго. Мне было сказано: Светлана Серафимовна2, разговоров нет. Или вы увольняетесь, или берёте кредит. Давали кредит всем. Делали нам справки липовые по зарплате, — рассказала Лайфу бывшая сотрудница.
По её словам, в справках содержались завышенные сведения о зарплате.
Сейчас в полиции лежат шесть заявлений от сотрудников "Рассвета".
— После проверки указанных заявлений в возбуждении уголовного дела было отказано, так как рассматриваемая ситуация относится к сфере гражданско-правовых отношений, — сообщила пресс-служба местного МВД.
На самом деле тех, кто брал кредиты, могло быть больше, просто не все отважились взять расписку с Полежаевой или сообщить об этом в полицию.
— По моим подсчётам, в это оказалось вовлечено 18 человек, — подтвердил один из сотрудников "Рассвета", который тоже взял кредит по просьбе Полежаевой.
Среди жертв — её самые доверенные люди. Это юрист, который является одновременно и руководителем нескольких фирм Полежаевой и финансист, которого выгнали с работы, и ему пришлось продать квартиру. Средняя сумма кредита приближалась к 700 тысячам. То есть на 18-ти сотрудниках Полежаева могла "наварить" до 13-ти миллионов.
Натела Полежаева не отрицает, что просила сотрудников "помочь" санаторию. Она списала причины возникновения долга на "рейдерский захват".
— Эти кредиты были взяты еще в 2015-2016 годах, в связи с тем, что [меня] отказывались кредитовать. Банки рекомендовали брать кредиты на физических лиц, — объяснила она Лайфу.
Деньги сотрудники получали наличными и везли на машине сразу из банка в "Рассвет", говорит собеседник.
— Я расписалась, мне дали 800 тысяч3, меня на машине привезли обратно [в санаторий]. Я отдала деньги Полежаевой, и всё, — вспоминает Светлана.
Никто из заявителей не знает, на что потратили их деньги. Некоторым сотрудникам внушали, что на борьбу с некими врагами и конкурентами-рейдерами.
Платила ли бывшая сноха губернатора этими купюрами налоговые долги, вкладывала ли в оппозиционную борьбу с китайской угрозой, или в строительство уже второго собственного коттеджа, можно только гадать. Но передвигается, некогда успешно освоившая сотни миллионов рублей госконтрактов бизнесменша, всё ещё на вишнёвом Лексусе. А говорить открыто её закредитованные сотрудники всё ещё боятся.
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