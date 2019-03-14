Протест в кредит. Кто платит за борьбу с китайской угрозой в Омской области

На окраине Омска неожиданно вспыхнул очаг борьбы с китайской угрозой. На местном уровне событие не самое громкое, но шумное. Суть скандала уловить трудно: то ли военный шпионаж, то ли экологическое бедствие, то ли китайцы замахнулись на рабочие места омичей.

Строители из Поднебесной для начала должны построить себе рабочий посёлок на пустыре вблизи нефтезавода. Местные жители и не задумывались о китайцах, но всё изменили общественные слушания по вопросу строительства. На них, как по команде, каждый раз в новом месте собирается весь небольшой протестный актив Омска.

Нескольких активистов вполне хватает, чтобы блокировать вход, задирать охрану, громко кричать не всегда понятные селянам лозунги. И всё это под камеры местных и московских оппозиционных журналистов. В ютуб-трансляциях картинка разгневанных граждан, анонимные телеграм-каналы призывают "срочно поддержать протест жителей Омской области!".

Нельзя просто взять и модернизировать нефтезавод

Омский нефтеперерабатывающий завод модернизируют последние несколько лет. Задействованы десятки подрядчиков, в основном российские, в том числе из Омска. Но их не хватает. Поэтому привлекают и иностранные фирмы из Европы, Турции, КНР. Китайская "СС-7" в рамках очередного тендера получила один из подрядов. Ранее она успешно строила заводы в Саудовской Аравии, Вьетнаме и Пакистане. Несколько сотен инженеров, рабочих и строителей поселили в пустующий санаторий "Рассвет". Китайцы жили тихо, на работу выезжали дисциплинировано, никому не мешали.

Проживание пятисот китайцев в санатории обходилось в 4,2 миллиона рублей в месяц. Выгоднее и удобнее было построить городок из бытовок, как это делают на любой подобной стройке. Место нашли — пустующие земли недалеко от трассы. Оставалась формальность — перевести пустырь из земли сельскохозяйственного назначения в промышленную. Тут-то всё и началось.

Три китайские угрозы

Первой устрашающей версией омской "Новой газеты" стал шпионаж. Редкие читатели узнали, что сотни китайцев вовсе не строители, а диверсанты, призванные подорвать оборонную мощь России. Но на китайских разведчиков китайцы не очень походили, а борьба с иностранным шпионажем рядовых оппозиционеров не возбуждала, они привыкли бороться с коррупцией.

Тогда активисты вдруг обнаружили, что перевод пустыря из сельскохозяйственного в промышленное назначение нанесёт непоправимый ущерб уникальной экологии пустыря. Но и этот, действенный где-нибудь возле Москвы креатив, не тронул души жителей окрестных сёл.

Третья серия вышла удачнее — китайцы отбирают у нас рабочие места! Однако, к бунту народ всё равно оказался не готов…

Тут подошли общественные слушания, где людям собирались рассказать, что филиал китайской "СС-7" зарегистрирован в России и будет платить в налоги в бюджет поселка. По подсчётам местных экспертов, за 2,5 года строительство принесет Омской области 300 млн. рублей налоговых доходов. Это большая сумма для поселкового уровня. На эти деньги в окрестных сёлах отремонтируют дороги, восстановят обветшалые здания советского периода, часть — направят на развитие сельского хозяйства.

— Мы хотим улучшить свою жизнь. Мы сами не можем выкарабкаться, у нас очень маленький бюджет. Зачем мы будем соседей отталкивать, которые могут помочь? — пожимает плечами жительница Омского района Анна Тропманн. — Поработают и уйдут.

Хорошо организованные пассажиры "Газели"

Общественные слушания мгновенно превращаются в бедлам после приезда небольшой группы людей. Они выгружаются из "Газели" и расслабленно ждут начала слушаний. А там уже показывают себя во всей красе: кричат в мегафон, размахивают транспарантами и камерами, берут штурмом поселковые актовые залы, блокируют доступ на слушания местным жителям и стараются передать им всю силу своей протестной энергии.

Андрей Суровцев Журналист оппозиционного YouTube-канала из Москвы Фото: © L!FE

Сергей Шарапов Активист, участник нескольких антикитайских митингов Фото: © L!FE

Анна Павличук Активистка Фото: © L!FE

Георгий Бородянский Главред "Новой газеты — Регион" © Георгий Бородянский / Facebook

Эти лица давно примелькались на общественных слушаниях в поселке Омский и деревнях Березянка и Зеленовка. Пассажиры "Газели" сначала даже пытались выдавать себя за местных жителей, но деревенские "односельчан" не признали.

Омск никогда не был столицей российской оппозиции. Каждый активист — наперечёт. Да и повестка, которую "десантники" выкрикивают, не совсем привычна и ясна, и потому не находит отклика. Атмосфера смутной китайской угрозы не заводит, а скорее пугает местных жителей, но пробраться на общественные слушания, чтобы разобраться в вопросе, им теперь непросто. Да и услышать друг друга не получается. Приезжие ораторы и выступать умеют, и кричат много громче.

Весь немногочисленный костяк омской оппозиции то ли сплочён, то ли зависим от одной влиятельной в регионе фигуры с громкой фамилией — Полежаева.

Натела Полежаева — сноха бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Она уже пару лет директор той самой омской "Новой газеты", что так активно пишет о китайской угрозе. Натела Олеговна особо не скрывает, что издание ей необходимо как "инструмент", который она может использовать в своих интересах. Вообще, читая газету, ловишь ощущение, что все события в регионе, а то и за его пределами, строятся вокруг Нателы Полежаевой или затрагивают её бизнес.

Life.ru уже писал о Нателе Полежаевой. Её бизнес приносил сотни миллионов рублей на госконтрактах в те времена, когда тесть занимал пост губернатора. После отставки тестя бизнес снохи обрушился. Образовались огромные долги по зарплатам, ещё больше — по налогам.

А последовавший развод с мужем, областным депутатом, похоже, и вовсе задушил её предпринимательский талант. Из крепких активов осталась, пожалуй, только громкая фамилия. Не помог даже штаб Навального, который предпринимательница гостеприимно разместила в том же санатории, где поселили китайских рабочих.

Нельзя просто взять и покинуть санаторий

Последней коммерческой удачей Полежаевой стали те самые китайские инженеры и строители. Они поселились в санатории и приносили некогда эффективной предпринимательнице 4,2 миллиона рублей в месяц. Путем простого умножения получаем больше 50 миллионов в год.

Вдумайтесь: в здании санатория зарегистрирована и расположена "Новая газета", которой руководит Полежаева. Та самая редакция, что в каждом номере пишет о том, как ужасно, что китайцы оказались в Омске. И в том же полежаевском санатории до января 2019-го и жили 449 китайских рабочих.

Контракт на их размещение заключен с той же корпорацией "СС-7", которую так поносят на страницах "Новой". Интересно, что негативные публикации о китайской угрозе стали появляться как раз в феврале. Тогда большая часть рабочих по инициативе китайской стороны съехала ( небольшую часть помещений санатория китайцы всё еще арендуют).

К тому моменту фирмы Полежаевой нажили 98,5 млн долгов по зарплате, налогам и банковским займам. 54 миллиона из них санаторий задолжал кредитному кооперативу влиятельного иркутского бизнесмена Д митрия Панишева, который возглавляет Федерацию бокса Иркутска (об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Омской области).

Можно тянуть просрочки по банкам и налогам, можно не платить зарплаты сотрудникам, но не платить Панишеву, наверняка, труднее. На него не так магически должна действовать фамилия, да и стиль ведения бизнеса иркутского предпринимателя местная пресса сравнивает с легендарным стилем девяностых годов.

К моменту отъезда китайцев за Полежаевой уже гонялись судебные приставы и собственные сотрудники, а также родители девочки-инвалида, которые убеждены: их дочь покалечили в санатории.

Ситуация вынудила Полежаеву искать особые методы привлечения денег для погашения своих долгов.

Нельзя просто взять и отказаться от кредита

Под угрозой увольнения потребовала от своих сотрудников брать личные кредиты в банке, а полученные средства отдавать ей. Об этом Лайфу рассказала бывшая подчиненная Полежаевой на условиях анонимности и подтвердил действующий сотрудник "Рассвета".

— Приходил главный бухгалтер и говорил: вы работаете у нас уже долго. Мне было сказано: Светлана Серафимовна2, разговоров нет. Или вы увольняетесь, или берёте кредит. Давали кредит всем. Делали нам справки липовые по зарплате, — рассказала Лайфу бывшая сотрудница.

По её словам, в справках содержались завышенные сведения о зарплате.

Сейчас в полиции лежат шесть заявлений от сотрудников "Рассвета".

— После проверки указанных заявлений в возбуждении уголовного дела было отказано, так как рассматриваемая ситуация относится к сфере гражданско-правовых отношений, — сообщила пресс-служба местного МВД.

На самом деле тех, кто брал кредиты, могло быть больше, просто не все отважились взять расписку с Полежаевой или сообщить об этом в полицию.

— По моим подсчётам, в это оказалось вовлечено 18 человек, — подтвердил один из сотрудников "Рассвета", который тоже взял кредит по просьбе Полежаевой.

Среди жертв — её самые доверенные люди. Это юрист, который является одновременно и руководителем нескольких фирм Полежаевой и финансист, которого выгнали с работы, и ему пришлось продать квартиру. Средняя сумма кредита приближалась к 700 тысячам. То есть на 18-ти сотрудниках Полежаева могла "наварить" до 13-ти миллионов.

Натела Полежаева не отрицает, что просила сотрудников "помочь" санаторию. Она списала причины возникновения долга на "рейдерский захват".

— Эти кредиты были взяты еще в 2015-2016 годах, в связи с тем, что [меня] отказывались кредитовать. Банки рекомендовали брать кредиты на физических лиц, — объяснила она Лайфу.

Деньги сотрудники получали наличными и везли на машине сразу из банка в "Рассвет", говорит собеседник.

— Я расписалась, мне дали 800 тысяч3, меня на машине привезли обратно [в санаторий]. Я отдала деньги Полежаевой, и всё, — вспоминает Светлана.

Никто из заявителей не знает, на что потратили их деньги. Некоторым сотрудникам внушали, что на борьбу с некими врагами и конкурентами-рейдерами.

Платила ли бывшая сноха губернатора этими купюрами налоговые долги, вкладывала ли в оппозиционную борьбу с китайской угрозой, или в строительство уже второго собственного коттеджа, можно только гадать. Но передвигается, некогда успешно освоившая сотни миллионов рублей госконтрактов бизнесменша, всё ещё на вишнёвом Лексусе. А говорить открыто её закредитованные сотрудники всё ещё боятся.

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1. Имя изменено

2. Сумма изменена