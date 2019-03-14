В Ленобласти посиделки дизайнеров обернулись убийством 19-летних влюблённых

Двойное убийство случилось в посёлке Мурино Ленинградской области. 21-летний парень жестоко расправился со своими знакомыми. Их трупы обнаружили 12 марта.

Трагедия произошла 1 марта, когда 19-летние влюблённые, Дима и Вика, решили выпить вместе со своим знакомым и позвали его в гости. Однако алкоголем дело не ограничилось и в какой-то момент в квартире появились наркотики. Это и стало роковым решением для пары — под действием запрещённых веществ завязалась ссора.

Дима и Вика были творческими людьми. Влюблённые занимались дизайном и продавали одежду через Интернет. Но в тот день им пришлось применить грубую физическую силу. Начавшаяся ссора переросла в драку между парнями, в результате которой у Димы произошёл приступ эпилепсии. Испуганная Вика думала, что в таких случаях у человека западает язык, поэтому вставила ему ложку в рот.

Однако от этого Диме лучше не стало, и девушка в отчаянии набросилась на 21-летнего обидчика. В ответ парень набросился на Вику с ножом и стал бить в лицо, шею и туловище. В это время Дима стал приходить в себя, и тогда нападавший расправился и с ним. Парня так и найдут с ложкой во рту.

О кровавой расправе 12 марта полицейским расскажет хозяин квартиры, которую арендовали влюблённые. Мужчина стал беспокоиться, что пара не отвечает на звонки, и не смог открыть дверь своим ключом, пишет "Петербургский дневник". Сейчас полицейским удалось задержать предполагаемого убийцу, 21-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено дело по статье "Убийство двух лиц".