Полиция расследует странное убийство блогерши, которую закопали во дворе её дома

34-летняя гражданка Франции Лорелин Гарсиа-Берто была разносторонней личностью. Занималась продюсированием, вела блог о жизни и моде, мечтала стать кинорежиссёром и ранее работала на канале Discovery.

О пропаже девушки, которая работала ассистентом по связям с общественностью в фирме Golin, сообщили её коллеги. Француженка не явилась на работу 5 марта, и они забили тревогу. А уже на следующий день Лорелин обнаружили мёртвой. Её закопали в землю на заднем дворе собственного дома. Вскрытие показало, что перед этим жертву задушили.

Полицейские в ходе расследования стали изучать личную жизнь девушки. Так, в прошлом году она рассталась с русским бойфрендом Кириллом Белорусовым, пишет The Sun. А накануне убийства Лорелин зарегистрировалась в нескольких приложениях. В том числе в "Тиндере". И должна была пойти на свидание с неким "харизматичным" парнем. Незадолго до смерти её заметили за жаркими спорами с таинственным незнакомцем.

Сейчас полицейским в Таллине, Эстония, удалось задержать 33-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над француженкой. Он содержится в полицейском участке, ожидая экстрадиции.