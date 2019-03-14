Парень выжил благодаря телефону, который закрыл его лицо от летящей стрелы

А вы говорите, от смартфонов одни неприятности! Один из таких гаджетов бросился на спасение своего хозяина и заслонил его собой. Бедняга погиб смертью храбрых, зато его владелец отделался лишь царапиной, пишет BuzzFeed.

Странный случай произошёл в Нимбине, Австралия. Этот посёлок считается крупнейшим в стране центром выращивания конопли, так что, может быть, это многое объясняет. По словам пострадавшего — 43-летнего мужчины, он как раз подъезжал к своему дому, когда заметил стоящего на границе его владений знакомого.

Всё бы ничего, но этот знакомый держал в руках лук, из которого он целился в пострадавшего. Мужчина вышел из машины и решил снять такое странное поведение знакомого на телефон. Вот только он не учёл, что тот на самом деле в него выстрелит.

К счастью, стрела попала в телефон 43-летнего мужчины, пробив его насквозь, но не задев пострадавшего. Вместо этого его задел погибший гаджет, оставив несерьёзную ссадину. Мужчина даже не стал обращаться в больницу. А нападавшего забрала полиция — слушание назначено на 15 апреля.