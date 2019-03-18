Сеть "Красная икра" проверяют на обнал, налоги и контрафакт

Сотрудники ФСБ России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), провели обыски в сети рыбных магазинов "Красная икра", расположенных в Москве, Московской области, Приморском крае и Сахалине. Чекисты и налоговики подозревают, что магазины торговали деликатесами только за наличный расчёт, а налоги не платили. Также есть информация, что продукция не имела необходимых сертификатов качества.

По данным Лайфа, сетью магазинов "Красная икра" управляет Александр Борисик.

— В 2008 году Борисик переехал в Москву из Южно-Сахалинска, в доме № 6 по улице Барклая зарегистрировал компанию "Сахалинская рыба" и создал торговую сеть "Красная икра", — рассказывает Лайфу, знакомый с ситуацией сотрудник спецслужб.

— На протяжении десяти лет Борисик через созданную им торговую сеть — а это более 40 магазинов только в столичном регионе — торговал за наличный расчёт рыбной продукцией, которая не проходила сертификацию Роспотребнадзора, — сообщил Лайфу сотрудник спецслужб.

По его словам, есть вопрос к налоговым органам, которые позволяли структурам "Красной икры" в обход законодательства осуществлять торговлю только за наличный расчёт, да ещё и без сертификатов качества.

По данным базы СПАРК, выручка ООО "Сахалинская рыба" в 2017 году составила 443 миллиона рублей, а прибыль — почти 18 миллионов.

— Это только те суммы, которые ООО "Сахалинская рыба" официально проводило через налоговые органы. Есть подозрения, что часть выручки скрывалась, а деньги "отмывались" через разные схемы, — рассказал собеседник Лайфа в правоохранительных органах столицы. — Пусть теперь ФСБ с налоговиками разбираются.

Между тем в ФНС РФ отмечают, что целями проверки налоговых органов, является установление реальных производителей реализуемой продукции в магазинах "Красная икра", а также пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности.

— В деятельности проверяемой группы усматриваются признаки искусственного дробления бизнеса, а также неполной инкассации торговой выручки, — отмечается в заявлении ФНС РФ.

По словам руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, "Красная икра" — чуть ли не единственная крупная сеть в Москве, которая не принимает пластиковые карты.

— Именно те обстоятельства, что ни в одном магазине этой сети не принимали к оплате пластиковые карты, уже могли насторожить правоохранителей и раньше. Кроме того, слухи о том, что торговая сеть, находится под контролем нечистоплотных людей и существует для того, чтобы отмывать, фигурально скажем, деньги, ходят давно, — рассказал Александр Савельев Лайфу.

По словам Савельева, в России с 2018 года, действует система ветеринарной электронной сертификации "Меркурий", однако в магазинах сети "Красная икра" она почему-то не работала.

— Уже почти год действует документ системы ветеринарной электронной сертификации "Меркурий". Эти документы — революционные для потребителей, которые позволяют безупречно идентифицировать рыбу и рыбную продукцию. Отвечают на три главных вопроса для покупателя: что это за рыба, где она выловлена и когда, — рассказывает Лайфу Савельев. — А в магазинах сети "Красная икра" на эти вопросы покупателям старались не отвечать.

Как отмечает в разговоре с Лайфом Александр Савельев, при отсутствии электронной системы "Меркурий" можно фальсифицировать товар и заниматься прочими нечистыми торговыми операциями.