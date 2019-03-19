В Чебоксарах 14-летняя школьница взяла в ванну телефон и погибла от удара током

О том, что электроприборы следует держать подальше от воды, знают все. Но, к сожалению, многие это условие не соблюдают.

Пренебрежение этим простым правилом закончилось трагедией для 14-летней школьницы из Чебоксар. Видимо, как и многие подростки, Юля В. носила с собой гаджеты повсюду. В роковой день она взяла с собой мобильный и в ванную.

Девочка легла в воду вместе с телефоном, который поставила на зарядку. В какой-то момент гаджет выпал из рук Юли, и она получила смертельный удар током. Однако, по словам знакомых школьницы, девочка тогда потеряла сознание и утонула, пишут "Плохие новости".

Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Родители девочки не могут поверить, что она скончалась из-за такой нелепой случайности.