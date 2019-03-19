Фестиваль в Сочи обернулся для экстремала выбитыми зубами — видео с трюком

В Сочи, на "Розе Хутор", недавно прошёл ежегодный карнавал BoogelWoogel. Но не для всех он закончился весело. В Сети расходится ролик, на кадрах которого молодой парень получил травмы во время катания.

Пока одни участники на лыжах и сноубордах полуобнажёнными весело скатывались с горы, 23-летний Егор Б. из Санкт-Петербурга тоже решил продемонстрировать свои трюки. Парень профессионально занимается джиббингом — скольжением на доске по перилам и рейлам.

Егор собирался съехать с горы, лёжа на доске, и в финале упасть в бассейн с водой, пишет КП. Но так вышло, что парень не смог вовремя остановиться и перелетел искусственный водоём. Он с размаха ударился головой о железную скамью, на которой сидели судьи.

Парня доставили в больницу, где диагностировали перелом верхней челюсти. Бедняга лишился восьми зубов, но, по его словам, чувствует себя уже нормально.