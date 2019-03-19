Генпрокурор РФ пообещал защитить зэков от пыток

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ выступил президент Владимир Путин, который похвалил прокуроров. Юрий Чайка пообещал ещё больше стоять на страже законности и защиты прав граждан, особенно тех, над которыми издеваются и унижают в колониях и тюрьмах сотрудники ФСИН.

Выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, президент Владимир Путин похвалил прокуроров.

— Сразу подчеркну, в прошлом году российские прокуроры внесли значимый вклад в борьбу с криминалом, экстремизмом, коррупцией. Отмечу и тот большой объём обращений граждан, который вы рассмотрели, — порядка пяти миллионов за 2018 год, — отметил президент России.

Кроме того, по словам Владимира Путина, при непосредственном участии органов прокуратуры погашены задолженности по зарплате граждан.

— Погашены задолженности на сумму более 26 миллиардов рублей. В целом в результате принятых мер число нарушений прав граждан, связанных с оплатой их труда, снизилось по сравнению с 2017 годом на 15%, — заявил Владимир Путин.

Как отметил президент, нужно и впредь работать столь же результативно, добиваться неукоснительного и единообразного исполнения законов на всей территории Российской Федерации, решительно противостоять любым проявлениям произвола и правового нигилизма.

— Уверен, что вместе с коллегами из других ведомств, парламентариями, деловым сообществом, правительством, разумеется, в первую очередь, вы примете самое активное участие в разработке и обновлении законодательной и вообще нормативной базы, в том числе и ведомственной. Прошу вас на это обратить внимание, — отметил президент РФ.

По словам Владимира Путина, одна из важных задач, о которой он говорил на недавних коллегиях МВД и Федеральной службы безопасности, — это более эффективная защита прав предпринимателей, содействие улучшению делового климата.

— Для нас это крайне необходимо, уважаемые коллеги, потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри. Это вполне можно сделать, всё в наших руках, — считает президент РФ.

Не забыл Владимир Путин напомнить прокурорам и о защите прав осуждённых и подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях уголовно‑исполнительной системы.

— Вместе с коллегами из ФСИН, уполномоченными по правам человека в регионах, представителями правозащитных организаций прокуроры обязаны усилить надзор за условиями, в которых оказываются люди, лишённые свободы. И добиваться строгого соблюдения современных стандартов содержания и медицинского обеспечения, — отметил Владимир Путин.

В свою очередь генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на коллегии ведомства, признал, что проблема с необоснованным давлением на бизнес есть. Генпрокурор также отметил вопиющий характер проблемы с избиениями заключённых в российских тюрьмах.

— Минувший год отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осуждённых. Выявлены многочисленные факты неправомерного наложения взысканий на лишённых свободы лиц, применения в отношении них спецсредств, причинения им физических и нравственных страданий, — отметил в своём выступлении генпрокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии.

По словам генпрокурора, недостаточная открытость всей пенитенциарной системы создаёт прекрасную почву для применения пыток к заключённым.

Он также заклеймил "порождённую неэффективным ведомственным контролем круговую поруку" в руководящем составе колоний. В качестве одной из мер, которая способствовала бы улучшению ситуации с пытками в колониях, Чайка предложил расширить полномочия общественно-наблюдательных комиссий.

Напомним, 20 июля 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключённого держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, методично бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатлённые на видео, произошли 29 июня 2017 года.

Шокирующую запись журналистам передала адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Материал вызвал большой резонанс в обществе и разошёлся по Интернету. После этого Бирюкова спешно покинула Россию, так как ей стали поступать угрозы.

Запись вызвала широкий общественный резонанс. После этого 12 сотрудников колонии были арестованы.

По данным правозащитника Игоря Каляпина, руководителя международной общественной организации "Комитет против пыток", занимающейся защитой подвергшимся пыткам людей, пытки не прописаны в Уголовном кодексе РФ.

— В России вам, к сожалению, ни один чиновник, правоохранитель или правозащитник не сможет однозначно ответить, сколько ежегодно в нашей стране подвергаются пыткам задержанные в полиции или находящиеся в СИЗО подозреваемые в совершении преступлений или уже отбывающие наказания в колониях осуждённые, — заявил Лайфу Игорь Каляпин.

По словам Игоря Каляпина, в российском УК РФ нет такой статьи — "Пытка". Есть 286-я статья УК РФ — "Превышение должностных полномочий с применением насилия". И сами действия предполагаемого преступника по данной статье очень широки, что затрудняет само расследование именно о пытках.

— Появление именно статьи "Пытка" в УК РФ назрела давно. Но, видимо, законодатели этого пока не видят, — возмущается правозащитник.

Как отмечает Каляпин, по данным "Комитета против пыток", ежегодно в России 20 000 человек подают в СК РФ заявления по признакам статьи 286 УК РФ.

— Однако проведённые следователями СК РФ проверки по фактам пыток, изложенным 20 тысячами заявителей, только в 10% случаев находят подтверждения и возбуждаются уголовные дела. Но до судов, как правило, доходит половина, — говорит правозащитник.