Тайник с оружием в Подмосковье: ИГИЛ или банда ГТА?

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Тайник с оружием в Подмосковье: ИГИЛ или банда ГТА?

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следователи и сотрудники ФСБ России обнаружили в Подмосковье один из крупнейших арсеналов, который, по данным правоохранителей, может принадлежать "спящей" ячейке террористической организации ИГИЛ* (деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом) или одной из организованных преступных группировок, например так называемой банде ГТА.

По данным Лайфа, следователями Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружен тайник с оружием, масштабы которого удивили даже старожилов спецслужб.

В тайнике подвала одного из частных домов оперативники обнаружили 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства, порядка ста единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций, гранатомёты ("Муха", "Шмель" и др.), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулемёты ("Узи", "Витязь", "Скорпион"), пистолеты и револьверы (часть из них — с глушителями), гранаты и запалы к ним, более 15 тысяч штук патронов к различным типам оружия, а также множество основных частей и деталей огнестрельного оружия.

<p>Скриншот видео: УouТube/<a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=aBuMMI1rjpc" target="_blank">Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Сейчас следователи СК при оперативном сопровождении ФСБ России ищут преступную группировку, которой принадлежал найденый арсенал.

По одной из версий, оружие могло принадлежать так называемой банде GTA, орудовавшей в 2012–2014 годах в окрестностях трассы М-4 "Дон" .

В августе 2018 года Мособлсуд приговорил четверых членов банды — Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хаманова, Хазратхона Додохонова — к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а пятого участника банды, Зафарджона Гулямова, — к 20 годам колонии строгого режима.

<p>Член банды ГТА/GTA Хазратхон Додохонов в Мособлсуде во время оглашения приговора.</p><p>Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев</p>

Бандой GTA группировку окрестили журналисты по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA). Следствие считает, что в преступную группу входило не менее 15 выходцев из Средней Азии.

К моменту начала судебного процесса на скамье подсудимых находились девять человек.

Лайф напоминает, что в августе 2017 года пятеро из них напали на конвой в здании суда и захватили оружие конвоиров. В результате завязавшейся перестрелки четверо бандитов были убиты. А вот Додохонов был ранен, но выжил и получил пожизненный срок.

Следователи не исключают, что найденный в Подмосковье арсенал оружия мог принадлежать той самой банде GTA, и собираются допросить осуждённых членов банды.

Кроме того, оперативники не исключают, что найденные боеприпасы и оружие могут быть "закладкой" одной из так называемых "спящих" группировок ИГИЛ, действующих в столичном регионе.

<p>Участник рейда во время поиска преступников. Стритрейсеры провели серию ночных рейдов по поиску членов банды ГТА, совершающей убийства водителей на подмосковных трассах М4 и М5. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

Ранее сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ. Они планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что при обысках было изъято автоматическое оружие, а также средства коммуникации с отчётами о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги.

В ФСБ рассказали, что руководство этой ячейкой осуществляли эмиссары из Сирии, а средства для деятельности террористам переводили из-за границы и они добывались посредством "совершения тяжких общеуголовных преступлений".

Бывший командир спецназа ФСБ РФ Сергей Гончаров уверен, что спецслужбам РФ удалось предотвратить теракты в 2016 году в разных городах РФ благодаря сотрудничеству с коллегами в странах СНГ.

То, что не удалось спецслужбам объединённой Европы, удалось спецслужбам стран СНГ: сплотиться против общего врага — ИГИЛ, члены которого сейчас бегут из Сирии и пытаются укрыться на территории среднеазиатских государств, откуда они планируют и пытаются осуществлять теракты в России, — говорит Гончаров.

Именно отлаженная система взаимодействия между спецслужбами стран СНГ позволяет держать под контролем террористическое бандподполье, которое сейчас пытается окопаться в Средней Азии, спасаясь бегством из Сирии, считает полковник ФСБ РФ в отставке.

Работа ФСБ по предотвращению серии терактов продемонстрировала, что агентурная сеть российских спецслужб отлично действует на постсоветском пространстве, — говорит он.

<p>Фото: © ФСБ РФ/РИА Новости</p>

По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, за последние несколько лет было предотвращено более 500 терактов на территории РФ.

Для этого тысячи сотрудников должны круглосуточно работать, обеспечивая безопасность российских граждан. Соответственно, можно представить, какое количество агентурных оперативных каналов, межведомственных связей должно быть задействовано, чтобы эта информация попала в нужные структуры, а они не допустили организации и проведения терактов, — говорит Линдер.

Сотни полицейских и сотрудников ФСБ РФ в штатском ежедневно работают в местах массового скопления людей в столице — торговых центрах, общественном транспорте, культурно-досуговых центрах, на футбольных стадионах, отрабатывая возможных террористов и их пособников, — рассказал Лайфу источник в антитеррористической комиссии Правительства Москвы.

По его словам, подразделениями Национальной гвардии усилена охрана объектов ЖКХ, энергетического комплекса и важных гидросооружений, аварии на которых могут привести к затоплению районов Москвы. Кроме того, наряды Нацгвардии патрулируют станции Московского метрополитена, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы, рассказывает чиновник.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Автор:
НД
Николай Добролюбов
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