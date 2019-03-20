Тайник с оружием в Подмосковье: ИГИЛ или банда ГТА?

Следователи и сотрудники ФСБ России обнаружили в Подмосковье один из крупнейших арсеналов, который, по данным правоохранителей, может принадлежать "спящей" ячейке террористической организации ИГИЛ* (деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом) или одной из организованных преступных группировок, например так называемой банде ГТА.

По данным Лайфа, следователями Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружен тайник с оружием, масштабы которого удивили даже старожилов спецслужб.

В тайнике подвала одного из частных домов оперативники обнаружили 36 кг взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства, порядка ста единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций, гранатомёты ("Муха", "Шмель" и др.), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулемёты ("Узи", "Витязь", "Скорпион"), пистолеты и револьверы (часть из них — с глушителями), гранаты и запалы к ним, более 15 тысяч штук патронов к различным типам оружия, а также множество основных частей и деталей огнестрельного оружия.

Сейчас следователи СК при оперативном сопровождении ФСБ России ищут преступную группировку, которой принадлежал найденый арсенал.

По одной из версий, оружие могло принадлежать так называемой банде GTA, орудовавшей в 2012–2014 годах в окрестностях трассы М-4 "Дон" .

В августе 2018 года Мособлсуд приговорил четверых членов банды — Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хаманова, Хазратхона Додохонова — к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а пятого участника банды, Зафарджона Гулямова, — к 20 годам колонии строгого режима.

Бандой GTA группировку окрестили журналисты по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA). Следствие считает, что в преступную группу входило не менее 15 выходцев из Средней Азии.

К моменту начала судебного процесса на скамье подсудимых находились девять человек.

Лайф напоминает, что в августе 2017 года пятеро из них напали на конвой в здании суда и захватили оружие конвоиров. В результате завязавшейся перестрелки четверо бандитов были убиты. А вот Додохонов был ранен, но выжил и получил пожизненный срок.

Следователи не исключают, что найденный в Подмосковье арсенал оружия мог принадлежать той самой банде GTA, и собираются допросить осуждённых членов банды.

Кроме того, оперативники не исключают, что найденные боеприпасы и оружие могут быть "закладкой" одной из так называемых "спящих" группировок ИГИЛ, действующих в столичном регионе.

Ранее сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ. Они планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что при обысках было изъято автоматическое оружие, а также средства коммуникации с отчётами о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги.

В ФСБ рассказали, что руководство этой ячейкой осуществляли эмиссары из Сирии, а средства для деятельности террористам переводили из-за границы и они добывались посредством "совершения тяжких общеуголовных преступлений".

Бывший командир спецназа ФСБ РФ Сергей Гончаров уверен, что спецслужбам РФ удалось предотвратить теракты в 2016 году в разных городах РФ благодаря сотрудничеству с коллегами в странах СНГ.

— То, что не удалось спецслужбам объединённой Европы, удалось спецслужбам стран СНГ: сплотиться против общего врага — ИГИЛ, члены которого сейчас бегут из Сирии и пытаются укрыться на территории среднеазиатских государств, откуда они планируют и пытаются осуществлять теракты в России, — говорит Гончаров.

Именно отлаженная система взаимодействия между спецслужбами стран СНГ позволяет держать под контролем террористическое бандподполье, которое сейчас пытается окопаться в Средней Азии, спасаясь бегством из Сирии, считает полковник ФСБ РФ в отставке.

— Работа ФСБ по предотвращению серии терактов продемонстрировала, что агентурная сеть российских спецслужб отлично действует на постсоветском пространстве, — говорит он.

По словам президента Международной контртеррористической ассоциации Иосифа Линдера, за последние несколько лет было предотвращено более 500 терактов на территории РФ.

— Для этого тысячи сотрудников должны круглосуточно работать, обеспечивая безопасность российских граждан. Соответственно, можно представить, какое количество агентурных оперативных каналов, межведомственных связей должно быть задействовано, чтобы эта информация попала в нужные структуры, а они не допустили организации и проведения терактов, — говорит Линдер.

— Сотни полицейских и сотрудников ФСБ РФ в штатском ежедневно работают в местах массового скопления людей в столице — торговых центрах, общественном транспорте, культурно-досуговых центрах, на футбольных стадионах, отрабатывая возможных террористов и их пособников, — рассказал Лайфу источник в антитеррористической комиссии Правительства Москвы.

По его словам, подразделениями Национальной гвардии усилена охрана объектов ЖКХ, энергетического комплекса и важных гидросооружений, аварии на которых могут привести к затоплению районов Москвы. Кроме того, наряды Нацгвардии патрулируют станции Московского метрополитена, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы, рассказывает чиновник.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.