На Украине мать с воспалением мозга зарезала дочь и не может этого вспомнить

Пара с нетерпением ждала ребёнка и готовилась к прибавлению в семье, но судьба внесла свои коррективы. У будущей мамы во второй половине беременности обнаружили менингоэнцефалит и положили её в больницу.

Украинка Алевтина Чичановская приехала учиться из Запорожья в Ровно. Там закончила институт, познакомилась с хорошим парнем Ваней. Отношения развивались как по маслу, и парочка решила съехаться. Вскоре Алевтина узнала, что беременна. Молодые люди обрадовались новости и решили расписаться, когда родится ребёнок, сообщает паблик "Плохие новости".

Казалось бы, история, достойная романтических фильмов, но тут случилось несчастье. При обследовании выяснилось, что у Алевтины герпетический менингоэнцефалит, поэтому девушке назначили лечение. Оно помогло, и в ноябре девушку отпустили домой как полностью здоровую.

Но через некоторое время начались осложнения: будущая мама начала страдать психическими расстройствами, и её положили в Ивано-Франковскую психоневрологическую больницу. Там девушка родила девочку — Диану, — и через пару недель Алевтина вместе с малышкой отправилась домой.

Но, видимо, врачи поспешили с решением, потому что спустя ещё две недели произошло страшное. Ваня отлучился всего на пару минут из дома, а когда вернулся, застал любимую с окровавленными руками. Она перерезала горло дочери ножом, но не смогла объяснить, что именно она сделала и зачем. А провалы в памяти являются одним из симптомов энцефалита.