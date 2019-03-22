Полиция обнаружила предсмертное СМС убийцы, где он пытался загладить вину

Знакомые мужчины утверждают, что он не пил и не употреблял наркотики, а также не страдал никакими психическими расстройствами. Поэтому сложно представить, что толкнуло его на такой страшный поступок, сообщает Mirror.

57-летний Роберт Гудвин и Таня Моррис из Берслема, Англия, начали встречаться в 2013 году. Вскоре мужчина переехал к Тане домой, где она жила со своим сыном Натаном. Отношения пары продлились около четырёх лет, но летом 2017 года во время ссоры Роберт напал на женщину, сильно её избив. И она, конечно же, написала на него заявление.

Роберта задержали, назначив дату слушания и отпустив из-под стражи с некоторыми условиями. Мужчина ни при каких обстоятельствах не должен каким-либо образом связываться с Таней. Она потребовала ключи от своего дома, и Роберт их вернул, но, как оказалось, у него сохранился дубликат.

И вот за день до слушания, дождавшись, когда рано утром Таня уйдёт из дома, Роберт пробрался внутрь и забил насмерть молотком 19-летнего спящего Натана. После этого мужчина отправился в парк, где обычно они вдвоём с Таней гуляли с собаками, и покончил с собой. В телефоне Роберта позже нашли сообщение, которое он написал, но не смог отправить.

Прости, детка, но мне придётся уйти. Надеюсь, ты найдёшь своё настоящее счастье. Очень сильно тебя люблю, Роб Сообщение Роберта Гудвина

Полиция уверена, что это СМС было предназначено Тане. Но неизвестно, почему Роберт не стал его отправлять. Он покончил с собой рядом с тропинкой, где Таня всегда выгуливала собак. Вероятно, он надеялся, что именно она его обнаружит, но тело мужчины нашли прохожие.