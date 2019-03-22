ФСБ ищет пропавшие миллионы гособоронзаказа

Оперативники ФСБ РФ совместно со следственным департаментом МВД проводят обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого Следственным управлением ГУ МВД России по Москве по фактам мошенничества и хищения средств федерального бюджета, выделенных на реализацию государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

По данным Лайфа, оперативники ФСБ России провели обыски на предприятиях военно-промышленного комплекса, расположенных в Липецке, Санкт-Петербурге, Москве и других городах России.

Так, УФСБ по Владимирской области задержало бывшего исполняющего обязанности директора АО "Муромский радиозавод". Его обвиняют в хищении миллионов рублей, выделенных предприятию для исполнения государственного оборонного заказа на производство систем громкоговорящей корабельной связи.

По версии следствия, с 24 июня по 26 июля 2017 года и.о. директора АО "Муромский радиозавод" заключил с несколькими столичными предприятиями ряд фиктивных договоров на поставку металлопродукции на сумму более 20 млн рублей. Деньги были сняты со счетов предприятия и перечислены фирмам-поставщикам, откуда переведены на счета так называемых фирм-однодневок и похищены.

Кроме того, за хищение средств государственного оборонного заказа возбуждено уголовное дело в отношении руководства НПО "Техномаш" (головное предприятие Роскосмоса по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники), которое было инициировано по результатам внутренних проверок госкорпорации "Роскосмос".

По данным следствия, уголовное дело возбуждено в отношении руководства НПО "Техномаш" в связи с хищением 410 млн рублей в рамках гособоронзаказа по реконструкции производства Федерального казённого предприятия "Пермский пороховой завод".

Следователи выяснили, что подрядчик НПО "Техномаш" — ООО "Москапстрой" — получил аванс в размере 440 млн рублей, однако работы на конец 2017 года были выполнены на сумму, едва превышающую 32 млн рублей.

По версии следствия, некоторые неустановленные лица из руководства "Техномаша" не стали принимать никаких мер, несмотря на то что знали о фиктивности гарантий подрядчика.

Кроме того, в рамках расследования хищений средств гособоронзаказа в Нижнем Новгороде сотрудники 3-го Главного следственного управления СК РФ продолжают расследовать уголовное дело о хищении свыше 1 млрд рублей, выделенных казанскому АО "Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова" на создание тяжёлого беспилотного летательного аппарата "Альтаир".

Следователи предполагают, что деньги на создание тяжёлого беспилотного летательного аппарата "Альтаир" были похищены и переведены на счета подставных фирм в странах Европы.

По информации Лайфа, по данному уголовному делу подозреваемым является руководитель АО "Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова" Александр Гомзин.

Напомним, уголовное дело в отношении Гомзина было возбуждено в мае 2018 года ГСУ СК РФ по Республике Татарстан.

Следствие полагает, что господин Гомзин причастен к хищению в период с 2015 по 2018 год 907 млн рублей, выделенных государством на создание тяжёлого беспилотника "Альтаир", а также к нецелевому расходованию ещё 163 млн рублей.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил перед подчинёнными задачу пресекать попытки хищения средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, а также гособоронзаказа.

— Государством направлены триллионы рублей на реализацию национальных проектов, от которых люди ожидают ощутимых положительных результатов. Кроме того, государство выделяет миллиарды на укрепление обороноспособности страны, — говорит глава СК РФ.

По словам Бастрыкина, для успешного осуществления этих крупномасштабных мероприятий следует пресекать любые попытки разбазаривания и хищения выделенных финансовых средств, чтобы каждый казённый рубль был израсходован по назначению.

— Надо уделить самое пристальное внимание отраслям экономики, наиболее подверженным коррупции, вскрывать возможные должностные преступления в организованных формах, обеспечивая неотвратимость наказания, активно разыскивать и налагать арест на имущество, добытое преступным путём, достигая полного возмещения ущерба, — считает Александр Бастрыкин.