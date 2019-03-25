Пёс пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти семью от вооружённого преступника

Храбрый пёс по кличке Зеро породы пиренейская горная собака в очередной раз доказал, что собаку не зря называют лучшим другом. Но у истории вышел трагичный конец.

Лаура Мартинес, мама из Хьюстона, США, рассказала страшную историю о том, что случилось с её семьей. В одну из ночей к ним домой проник вор, который украл наличные, драгоценности и шляпу её сына. Грабителем оказался 17-летний сосед Хавиан, который вскоре похвастался в соцсетях фото в шляпе.

Лаура решила сама разобраться с обидчиком и пошла к нему домой. Но ни его, ни родителей дома не застала. Женщина оставила им записку, а сама вернулась домой — отмечать день рождения своей 13-летней дочки. Туда чуть позже и заявился вооружённый подросток-грабитель, пишет The Sun. После небольшой перепалки парень ударил Лауру в лицо, а потом внезапно открыл огонь из пистолета.

Для женщины и детей этот день мог оказаться последним, если бы не их пёс Зеро. Защищая хозяев, собака бросилась на преступника и вцепилась ему в руку. А затем и вовсе сбила с ног. Но подростку удалось выстрелить восемь раз. Зеро досталось три пули, четверолапый не выжил, но ценой своей жизни спас владельцев. Лауру ранили в ногу, также ранения получили её сын и падчерица. Но они живы и безмерно благодарны погибшему лучшему другу.